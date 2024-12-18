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Татарстанцы подсели на российские сериалы

МТС, цифровая экосистема, провела исследование кинопредпочтений жителей Татарстана и других российских регионов за 2024 г. Аналитики онлайн-кинотеатра Kion выяснили, что в уходящем году для просмотра кино и сериалов татарстанцы все чаще выбирали телефоны, а дома любимые кинокартины и новинки проката смотрели на больших экранах. Жители региона отдавали предпочтения драмам, комедиям и документальным фильмам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самые популярные среди россиян кинопроекты и предпочтения татарстанцев совпали – жители республики также подсели на сериалы и предпочли их фильмам. По данным онлайн-кинотеатра Kion, первое место в кинорейтинге региона занял «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, на втором месте расположился «Первый номер», с премьеры которого прошло буквально полмесяца и на четвертом – сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем. Третье и пятое место рейтинга завоевали фильмы «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и драма о возвращении домой «Одним днем» с Антоном Васильевым.

Среди татарстанцев и жителей других российских регионов также вырос интерес к документальным проектам. Среди самых популярных документальных картин на платформе — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи»; фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд», где зрители впервые увидели прототип героя Павла Прилучного и картина «Нелюбимка» о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.

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