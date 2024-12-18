CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В «Доброделе» появился новый сервис по вывозу стройотходов

Теперь жители Московской области могут оформить заявку на вывоз строительного мусора онлайн. Новый электронный сервис доступен для физических лиц в приложении Добродел. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В приложении «Добродел» собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы, а новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе Подмосковья. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свой вклад в защиту окружающей среды», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Заявка на вывоз строительных отходов» доступен в разделе «Услуги» – «Все услуги» – «Дом и ЖКХ». Чтобы им воспользоваться, нужно обновить приложение «Добродел» до последней версии, выполнить авторизацию и заполнить онлайн-форму: указать контактные данные, адрес, режим въезда на территорию, вид и ориентировочный объем отходов, а также необходимость в грузчиках и желаемую дату вывоза. Кроме того, при необходимости можно оставить комментарий и добавить фото стройотходов для понимания объема.

Вывоз строительных отходов производится на платной основе. В течение одного рабочего дня после подачи заявки специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения и согласования стоимости и сроков выполнения работ.

Электронный сервис на базе мобильного приложения «Добродел» в целях вывоза строительных отходов от жителей Подмосковья запущен Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще