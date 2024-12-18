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В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица «Нейро» в «Яндекс Картах»

В Москве, в Косом переулке, появилась первая в России виртуальная улица с метавселенной — улица «Нейро». Попасть на нее можно, открыв слой панорам в «Яндекс Картах». Прогулка по улице «Нейро» погрузит пользователей в мир будущего и технологий. Проект, реализованный вместе с двумя российскими цифровыми художниками — Brickspacer и Евгением Зубковым, поможет понять, как пользоваться искусственным интеллектом в «Поиске», и чем «Нейро» может быть полезен в решении задач. Во время небольшого виртуального путешествия можно увидеть, как искусственный интеллект отвечает на сложные вопросы, например, про существование мультивселенных или возможность путешествия во времени. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

На улице «Нейро» здания, персонажи и другие объекты отсылают к известным культурным явлениям, но в футуристической интерпретации. Например, пользователь может встретить Витязя на распутье на коне-киборге, посчитать летающих в небе котов Шредингера и даже найти припаркованную в одном из дворов DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее».

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Яндекс
В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица «Нейро» в «Яндекс Картах»

Путешествовать по улице «Нейро» пользователь будет не один — его проводником и экскурсоводом станет робот-доставщик «Яндекса». Видеть улицу он будет так, как видит мир робокурьер, так как именно робот снимал панораму Косого переулка. «Яндекс» прикрепил на рободоставщика экшн-камеру с обзором 360 градусов, а затем отобразил снимки со скрытыми лицами людей и номерами машин в слое панорам в «Картах».

Дизайн виртуальной улицы в стиле «Русский «Нейро»-панк» выполнен командой под творческим руководством двух российских цифровых художников — Brickspacer и Евгения Зубкова. Для ее создания потребовалось более 200 часов разработки. Сначала художники воссоздали в 3D настоящую улицу в Москве, Косой переулок, чтобы сохранить ее картографическую точность, а потом обшили здания новыми фасадами, разрисовали стрит-артом и заселили ее футуристичными жителями и объектами из параллельных вселенных. Бродя по улице, можно увидеть граффити, муралы, стикеры и афиши, вдохновленные творчеством самих художников, а также работы участников продакшн-команды.

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