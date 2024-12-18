«Яндекс Путешествия» запустили приложение для отельеров и арендодателей

«Яндекс Путешествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – «Я.Путешествия: Экстранет». Приложение позволит партнерам сервиса заниматься операционными задачами в любое удобное время и получать уведомления о бронированиях. Сейчас приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции. В будущем там появятся остальные возможности веб-версии «Экстранета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В новом приложении удобно решать ежедневные для гостиничного бизнеса вопросы: заводить тарифы, управлять бронированиями, отслеживать платежные и закрывающие документы. Также партнеры «Яндекс Путешествий» будут получать мгновенные уведомления о новых бронированиях благодаря приложению. Функционал будет постепенно расширяться исходя из потребностей пользователей. Среди наиболее приоритетных запросов — возможность добавить новый объект, подключить инструменты продвижения, предложить путешественникам скидки по программе лояльности.

Евгений Абрамзон, руководитель «Яндекс Путешествий»: «Запуск мобильного приложения «Экстранета» — долгожданная новость для многих отельеров и арендодателей. Согласно статистике, чаще всего наши партнеры посещают онлайн-платформу из мобильных браузеров — так происходит более чем в 80% случаев. Это наиболее удобный способ ведения дел для малых и средних предпринимателей, ИП, владельцев недвижимости. Как правило, они в одиночку или с небольшой командой занимаются множеством процессов, связанных с объектом, поэтому управлять бронированиями приходится на ходу. Работа над приложением велась в ускоренном режиме, и мы рады, что удалось успеть к новогодним праздникам. Это загруженный период для индустрии: на каникулах заметно увеличивается доля спонтанных поездок. Отслеживать новые бронирования с помощью пуш-уведомлений в смартфоне в праздничной суете значительно удобнее. Устанавливайте приложение, авторизуйтесь и ожидайте еще больше нововведений в следующем году».

Приложение «Я.Путешествия: Экстранет» уже доступно в App Store и Google Play и вскоре появится в других магазинах приложений. Сейчас его могут использовать отельеры и арендодатели, которые уже зарегистрированы в веб-версии «Экстранета» «Яндекс Путешествий». Для авторизации необходимо ввести логин и пароль.

Партнеры, которые еще не работают с «Экстранетом» сервиса, могут пройти регистрацию на сайте платформы. После модерации они получат доступ как к веб-версии, так и к приложению. С любыми вопросами поможет поддержка сервиса.