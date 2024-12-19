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Российский Медицинский ИИ-ассистент сдал врачебный экзамен на 92%

Российская команда разработчиков создала «Медицинский Ассистент» для врачей на основе искусственного интеллекта, который не только сдал медицинский экзамен с оценкой «Отлично», но и уже активно помогает практикующим врачам экономить до 70% времени при работе с медицинской документацией.

«Медицинский Ассистент» прошел государственную аттестацию по специальности «Лечебное дело», рекомендованную Минздравом России, ответив правильно на 620 из 675 вопросов и получив оценку «отлично». Система способна анализировать до 10 медицинских документов (до 100 показателей в каждом) одновременно всего за 30 секунд. ИИ-ассистент уже помог выявить редкую форму гипертиреоза (встречается в 0,1% случаев), которую мог пропустить врач с 20-летним стажем.

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Алексей Пастухов
Медицинский Ассистент

«Мы не стремимся заменить врачей – наша цель освободить их от рутинной работы с документами, чтобы они могли уделять больше времени пациентам», – отметил сооснователь проекта Алексей Пастухов.

Особенности системы: мгновенное распознавание медицинских показателей с фотографий; автоматическое выявление отклонений от нормы; построение графиков динамики показателей; формирование готовых резюме для медкарт; предложение вариантов диагностики с кодами МКБ; бот обучен на авторитетных международных медицинских исследованиях; система не сохраняет персональные данные.

Разработка создана небольшой командой российских специалистов без привлечения многомиллиардных инвестиций. Система уже доступна для использования практикующими врачами через Telegram-бот.

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