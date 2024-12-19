«Т-Банк» запускает витрину подарков в мобильном приложении

«Т-Банк» запустил витрину подарков в мобильном приложении. Клиенты банка прямо из приложения могут дарить своим близким подарки, например кэшбэк до 100%, светящиеся карты в нескольких вариантах дизайна, стикеры T-Pay, сервис Premium, акции компаний, цветы, билеты в кино, театр и на концерты. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Кэшбэк до 100% — это улучшенный аналог подарочного сертификата. Даритель может выбрать одну из 20 категорий кэшбэка, например рестораны, товары для дома или конкретный магазин, а также один из вариантов дизайна открытки. В открытке можно написать персональное поздравление и отправить подарочный кэшбэк на сумму от 500 до 50 тыс. руб. Получатели увидят подарок в приложении банка вместе с поздравительной открыткой с оригинальным дизайном. Такой подарок даст возможность самостоятельно выбрать, как и где потратить подаренный кэшбэк.

Получатель подарка сможет вернуть до 100% суммы после оплаты в подаренной ему категории. Если сумма покупки оказалась меньше, чем сумма подарка, то деньги не сгорят — оставшуюся часть можно потратить позже на другие товары и услуги в категории подарка. Компенсировать траты с помощью подаренного кэшбэка можно в течение одного года. Кроме того, обладатель подарка может получить повышенный кэшбэк в категории или от партнеров, которые предлагает банк.

Возможности для клиентов «Т-Банка»: Универсальность. Для совершения покупки можно выбрать любую категорию или конкретный бренд, например различные магазины, рестораны, такси и др.; Удобство и скорость. В один клик можно отправить подарок другу с персональным и привлекательным дизайном, а также воспользоваться опцией отложенной отправки; Выгода. Кроме суммы компенсации пользователь получает дополнительный повышенный кэшбэк.

В качестве подарка в приложении банка можно выбрать платежные стикеры T-Pay и светящуюся карту с несколькими вариантами дизайна. В карту встроены светодиоды, которые активируются только в момент касания терминала. Им не требуется подзарядка и какие-то дополнительные источники питания. Карту в подарочной упаковке представитель банка передаст дарителю, а тот затем сможет вручить ее кому захочет.

В витрине подарков можно также оформить подписку Pro и сервис Premium. Premium актуален получателям, которые много путешествуют, инвестируют и ценят комфорт. Например, с Premium можно бесплатно пользоваться бизнес-залами в аэропортах, оформить бесплатную страховку на всю семью или совершать сделки на бирже с самой низкой комиссией от 0,04% — это в 7,5 раз ниже, чем на базовом тарифе «Инвестор».

Для опытных трейдеров и тех, кто только планирует заняться инвестициями, отличным подарком станут акции российских компаний. Они помогут разнообразить портфель, а новичку — обзавестись первыми ценными бумагами. Для отправки подарочной акции дарителю нужно выбрать получателя из списка контактов или ввести его номер. Чтобы принять акции в подарок, получателю необходимо открыть брокерский счет в «Т-Банке» — эта опция доступна всем лицам, старше 14 лет.

Помимо подарков, представленных в витрине, клиенты «Т-Банка» могут отправить через приложение цветы с доставкой от проверенных партнеров банка, а также билеты в кино, театр, на концерты и деньги с открыткой.

Чтобы отправить подарок, достаточно зайти в приложение «Т-Банка» версии 7.0 или выше: «Главная» – «Открыть новый счет или продукт» – «Подарить подарок» – «Выбрать желаемый подарок».

Если версия приложения ниже и раздела с подарками у нет, нужно обновить приложение. На Android это проще всего сделать это с помощью сайта банка – его необходимо открыть с компьютера или мобильного устройства, затем навести камеру на QR‑код и отсканировать его. После обновления опция появится автоматически.

На iOS с установкой поможет представитель. Чтобы назначить ему встречу, необходимо написать в чат поддержки в приложении или в личном кабинете на сайте «Т-Банка». Еще один вариант — позвонить в техподдержку «Т-Банка».