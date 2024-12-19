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В российском Telegram-клиенте Tavro для ОС «Аврора» появились групповые звонки

Компания «Авроид», разрабатывающая программные продукты для российских операционных систем, выпустила новый релиз Tavro. В мобильном клиенте мессенджера Telegram для ОС «Аврора» стали доступны групповые аудио- и видеозвонки, а также появилась возможность добавлять пользователей в контакты. Об этом CNews сообщили представители ООО «Авроид».

Tavro работает на всех устройствах с ОС «Аврора». Это значит, что использовать конференц-связь для общения с коллегами или близкими теперь можно прямо из нативного приложения под российскую ОС. К вебинарам с помощью функциональности групповых звонков может присоединяться до 10 тыс. участников, демонстрировать экран и транслировать видео с камеры могут одновременно до 250 человек.

Также «Авроид» продлил всем физическим лицам доступ к специальной бесплатной версии приложения до середины 2025 г. Это позволяет владельцам устройств на «Авроре», а также тем, кто только тестирует ПО и планирует перейти на российские технологии, ознакомиться с возможностями программного продукта. В нее входит базовая функциональность: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами, групповые аудио- и видеозвонки или звонки один на один с ограничением в 10 минут, отправка реакций, работа с уже созданными папками чатов, архивом и др.

Ежемесячно команда «Авроид» дорабатывает и развивает Telegram-клиент для ОС «Аврора». Скачать новую версию, а также посмотреть полный перечень функциональных возможностей Tavro и руководство для пользователей можно на сайте разработчика.

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