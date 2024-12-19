VK: рекламодатели смогут улучшить продвижение мобильных приложений

В «VK Рекламе» стал доступен таргетинг на категории мобильных приложений. Пользователь может выбрать одну из категорий (например, «игры» или «финансы») и таргетировать рекламу на тех пользователей, которые интересуются приложениями в этой тематике. Аудитории можно формировать из категорий операционных систем iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рекламодатель может таргетировать свою рекламу на всех пользователей, которые когда-либо установили похожие приложения, либо только на тех, кто пользовался ими в определенный временной период (до 180 дней). Таким образом, рекламодатели смогут более фокусно находить свою целевую аудиторию, которая уже проявляла интерес к похожим приложениям и с высокой долей вероятности заинтересуется рекламируемым мобильным софтом.