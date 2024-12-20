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«Авито» предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море

«Авито» предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Автотехника будет предоставлена и оплачена бизнес-направлением «Авито Спецтехника». Она начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря 2024 г. Привлечение спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до четверти пострадавшей территории.

Также «Авито» обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением «Авито Путешествия» через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Помочь волонтерам могут и пользователи «Авито.» В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи, оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.

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