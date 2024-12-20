«МегаФон»: московская молодежь скупает антикварные монеты

Традиционно с приходом декабря российские аукционные дома устраивают новогодние онлайн-торги, где начинается охота за уникальными лотами. Однако рост интереса к таким аукционам у москвичей прослеживался на протяжении всего года. Самой востребованной категорией торгов второй год становится нумизматика, особое внимание которой уделяет именно молодежь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При этом пожилые участники аукционов остаются верны филателии, которую уже можно назвать отмирающим видом коллекционирования. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и международного агрегатора онлайн-торгов искусством Bidspirit.

Топ сайтов аукционных домов с начала года, на которые пришлось больше всего интернет-трафика, возглавила одна из крупнейших площадок — «Литфонд», специализирующаяся на антиквариате и предметах декоративно-прикладного искусства. Сайт «Литфонда» также стал лидером по приросту трафика (+20%). На втором месте топа «Аукционный дом № 1», а тройку лидеров замыкает «Редкие монеты», проводящий самые крупные очные торги в России.

Рост интереса к «Редким монетам» закономерен тем, что нумизматика остается самой популярной категорией второй год подряд. Средний результат продаж на соответствующих торгах на Bidspirit находится в пределах 7 млн руб. на аукцион, а максимальный результат — 120 млн. На втором месте расположились антикварные книги, на третьем — живопись и декоративно-прикладное искусство. Отставание последней категории связано прежде всего с тем, что шедевры первых имен в живописи находятся в музейных фондах, тогда как до этого работы востребованных для коллекционирования художников ввозились после покупок на зарубежных аукционах.

Лидерство среди покупателей во всех категориях торгов ожидаемо сохраняют мужчины старше 40 лет. При этом у женской половины аудитории среди предметов коллекционирования преобладает фотография. Нумизматику предпочитают участники торгов младше 30 лет, они же отдают предпочтение современному искусству, причем зачастую совершенно неизвестным именам.

Между тем, филателия уже перешла в разряд нишевых и даже отмирающих видов коллекционирования. Возрастной ценз участников таких аукционов колеблется между 55-75 годами, а 95% участников — мужчины. Москвичи традиционно основные участники аукционов на Bidspirit. На них приходится 65% от общего числа покупателей. На втором месте жители Санкт-Петербурга (25%).