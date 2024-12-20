CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал связь в 100 локациях Нижнего Новгорода

Улучшения могут ощутить более чем 1,2 млн нижегородцев и гостей города. В 2024 г. инженеры компании провели масштабные мероприятия по улучшению качества услуг во всех восьми районах областного центра. Благодаря модернизации абоненты оператора смогут быстрее скачивать тяжелые файлы, а строительство базовых станций повысило емкость сети и увеличило скорость мобильного интернета до 25%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект был введен в эксплуатацию в Приокском районе Нижнего Новгорода. Территория между Ольгинским шоссе и улицей Ларина сейчас активно развивается и представляет собой несколько современных коттеджных поселков в черте областного центра, где проживают около 3000 человек. Базовая станция появилась и на противоположном берегу Оки – в Ленинском районе, который является сейчас географическим центром Нижнего Новгорода.

Для увеличения емкости сети специалисты оператора также модернизировали базовые станции, которые обеспечивают связь на улице Федосеенко в Сормовском районе города, где сконцентрированы предприятия малого и среднего бизнеса, на проспекте Гагарина около популярного у местных жителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Приокский», а также на Мещерском бульваре и на улице Рубо в Канавинском районе.

«Мы делаем все, чтобы наша инфраструктура соответствовала повышенным запросам нижегородцев, ведь с каждым годом горожане скачивают все больше данных из глобальной сети. Специалисты определили около десяти точек, на которых требуется дополнительная емкость и ввели там в эксплуатацию новые телеком-объекты, что существенно повысило скорость передачи данных. Почти в сотне городских локаций мы улучшили качество связи и нарастили скорость мобильного интернета на 20-25% за счет рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Нижегородской область Юрий Новиков.

За пределами областного центра в 2024 г. инженеры оператора модернизировали около 300 существующих базовых станций и построили более 60 новых телеком-объектов, в том числе на федеральной трассе М-12, которая связывает Москву и Казань и проходит по территории Нижегородской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Как защититься от продвинутых кибератак

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще