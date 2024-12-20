CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу

Маркетплейс делает ставку на минимализм, персонализацию и вовлечение посетителей, опираясь на актуальные тренды веб-дизайна и BigTech. Большая часть пользователей может оценить нововведения в декабре. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Главное изменение — новая навигация на сайте. «Мегамаркет» оптимизирует точки входа в привычные пользователям корзину, поиск, избранное и кнопку вызова категорий таким образом, чтобы они всегда находились в поле зрения, но при этом не отвлекали от поиска и выбора товаров. Навигация будет минималистичной, чтобы не отвлекать пользователя от просмотра товаров и контента. Еще одно преимущество нововведения — в его интерактивности: навигация содержит визуальные подсказки, которые помогают ориентироваться в разделах.

Такие решения призваны ускорить навигацию и повысить доступность ключевых разделов. Например, пользователям не придется пролистывать вниз, чтобы прочитать информацию о компании или найти контакты — все разделы будут доступны по клику на специальную кнопку в правой нижней части каждой страницы.

Вторая часть обновлений коснется главной страницы сайта. «Мегамаркет» полностью пересмотрит её концепцию: вместо статичных баннеров и товарных подборок пользователи увидят персонализированный раздел — весь контент будет динамически подстраиваться под каждого посетителя на основании его интересов.

В центре внимания новой главной — персонализированные подборки, разбитые по категориям интересов. Помимо создания подборок товаров «Маркетплейс» сфокусируется на подготовке редакционного контента: лукбуков и лонгридов. Они также будут встроены в сетку главной страницы.

Казьмина Ольга, руководитель управления бренда и коммуникаций: «Наша главная мотивация для обновлений — польза для продавцов и покупателей. Селлеры смогут интегрировать свои предложения в ленту персональных рекомендаций и получать большие охваты среди целевых посетителей. Пользователи же будут тратить меньше времени на поиск необходимых товаров. Наша общая цель — увеличить эффективность каждого размещения для всех сторон. Мы стремимся к тому, чтобы стать трендсеттерами в работе с несформированными пользовательскими потребностями».

В редизайне главной и навигации на сайте были задействованы практически все продуктовые команды клиентского сервиса «Мегамаркета»: от витрины до категорийного опыта.

Мобильное приложение тоже непрерывно совершенствуется. Сейчас главные векторы его развития те же, что и для сайта — улучшение пользовательского опыта, закрытие несформированных потребностей покупателя за счет персонализации, проработка специфичных пользовательских сценариев для разных категорий товаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще