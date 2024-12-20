«Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу

Маркетплейс делает ставку на минимализм, персонализацию и вовлечение посетителей, опираясь на актуальные тренды веб-дизайна и BigTech. Большая часть пользователей может оценить нововведения в декабре. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Главное изменение — новая навигация на сайте. «Мегамаркет» оптимизирует точки входа в привычные пользователям корзину, поиск, избранное и кнопку вызова категорий таким образом, чтобы они всегда находились в поле зрения, но при этом не отвлекали от поиска и выбора товаров. Навигация будет минималистичной, чтобы не отвлекать пользователя от просмотра товаров и контента. Еще одно преимущество нововведения — в его интерактивности: навигация содержит визуальные подсказки, которые помогают ориентироваться в разделах.

Такие решения призваны ускорить навигацию и повысить доступность ключевых разделов. Например, пользователям не придется пролистывать вниз, чтобы прочитать информацию о компании или найти контакты — все разделы будут доступны по клику на специальную кнопку в правой нижней части каждой страницы.

Вторая часть обновлений коснется главной страницы сайта. «Мегамаркет» полностью пересмотрит её концепцию: вместо статичных баннеров и товарных подборок пользователи увидят персонализированный раздел — весь контент будет динамически подстраиваться под каждого посетителя на основании его интересов.

В центре внимания новой главной — персонализированные подборки, разбитые по категориям интересов. Помимо создания подборок товаров «Маркетплейс» сфокусируется на подготовке редакционного контента: лукбуков и лонгридов. Они также будут встроены в сетку главной страницы.

Казьмина Ольга, руководитель управления бренда и коммуникаций: «Наша главная мотивация для обновлений — польза для продавцов и покупателей. Селлеры смогут интегрировать свои предложения в ленту персональных рекомендаций и получать большие охваты среди целевых посетителей. Пользователи же будут тратить меньше времени на поиск необходимых товаров. Наша общая цель — увеличить эффективность каждого размещения для всех сторон. Мы стремимся к тому, чтобы стать трендсеттерами в работе с несформированными пользовательскими потребностями».

В редизайне главной и навигации на сайте были задействованы практически все продуктовые команды клиентского сервиса «Мегамаркета»: от витрины до категорийного опыта.

Мобильное приложение тоже непрерывно совершенствуется. Сейчас главные векторы его развития те же, что и для сайта — улучшение пользовательского опыта, закрытие несформированных потребностей покупателя за счет персонализации, проработка специфичных пользовательских сценариев для разных категорий товаров.