МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году

Сервис путешествий МТС Travel исследовал, какие внутрироссийские направления стали привлекать больше туристов в 2024 г. Согласно данным бронирований, несмотря на высокую популярность отдыха в Сочи, поток путешественников еще активнее растет на других курортах Краснодарского края — в Витязеве и Геленджике. Этому способствует создание новой туристической инфраструктуры и перераспределение турпотока с наиболее заполненных направлений. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Курорты Краснодарского края оказались в лидерах по приросту бронирований туристического жилья среди российских направлений в 2024 г., следует из данных сервиса путешествий МТС Travel. Число заказов увеличилось в Витязеве (рост в 2,2 раза год к году), Геленджике, а также в Лазаревском (в 1,8 раза). Открытие новых отелей и развитие инфраструктуры на этих курортах способствуют росту турпотока — путешественники ищут новые направления в качестве альтернативы переполненным курортам Сочи, где из-за ажиотажного спроса все труднее забронировать жилье в купальный сезон. В то же время интерес к Сочи у путешественников также значительно вырос — в 2024 г. количество бронирований объектов размещения увеличилось на 45% год к году.

Спрос на альтернативные туристические направления касается не только курортов. Третье место рейтинга городов с наибольшим приростом бронирований разделил Майкоп — столица Республики Адыгея. Регион привлекает аудиторию, которая интересуется приключенческим туризмом. Как правило, путешественники останавливаются в Майкопе на пути к природным достопримечательностям — в 2024 г. туристическое жилье в Майкопе бронировали в среднем на два дня.

Значительно выросла и популярность городов Золотого кольца — Ростова Великого (рост бронирований в 2,1 раза год к году) и Костромы (+50%). Количество бронирований в подмосковной Коломне выросло на 61% год к году, почти аналогичный прирост (+57%) показал и город Рыбинск в Ярославской области, известный своими рекламными вывесками в дореволюционном стиле. В эти города путешественники из центральной России предпочитают совершать поездки выходного дня.

В рейтинг быстрорастущих направлений также вошли города Северо-Западного федерального округа — Зеленоградск, Калининград (рост бронирований в 1,5 раза) и Выборг (рост +44%). Сюда туристы едут за культурным отдыхом и гастрономическими впечатлениями. Кроме того, в Калининградской области и Выборге сохранились уникальные для России исторические объекты европейской архитектуры.

Топ направлений по приросту бронирований туристического жилья в 2024 году

По данным МТС Travel, в целом в 2024 г. россияне стали бронировать онлайн отели и другое туристическое жилье на 30% чаще. В тройку лидеров по количеству заказов традиционно вошли Москва с долей 15%, Санкт-Петербург (8%), Большой Сочи (5%) и Казань (3%) — суммарно на них пришлась треть от всех бронирований по России.

Проанализированы бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России с 1 января по 8 декабря 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.