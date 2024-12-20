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МТС ускорила мобильный интернет для хоккейных болельщиков в «Сибирь-Арене»

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета на новой ледовой «Сибирь-Арене» в Новосибирске с помощью модернизации телеком-оборудования. В результате скорость передачи данных выросла в среднем на треть на всей территории арены, в том числе на трибунах, в фойе, раздевалках спортсменов, подтрибунных помещениях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преимущество нового диапазона в том, что покрытие сигнала концентрируется в пределах ледовой арены, проникая сквозь толстые перекрытия и обеспечивая стабильной связью все здание. Таким образом, весь ресурс достается тем, кто находится внутри. При этом за пределами здания — на парковке и в новом парке Арена — абоненты МТС также остаются на связи. Здесь хорошую работу сети обеспечивает другое телекоммуникационное оборудование.

«Новосибирск, безусловно, хоккейный город. «Сибирь» — одна из самых сильнейших команд Лиги, за их матчами традиционно наблюдает большое количество зрителей. В течение всего года на арене проходят соревнования по другим видам спорта. Стабильная связь и быстрый интернет в «Сибирь-Арене» необходимы круглый год, поэтому мы постоянно модернизируем наше оборудование, чтобы сеть была готова к нагрузкам и наши абоненты оставались на связи», — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее МТС улучшила связь на стадионе «Спартак» для футбольных болельщиков и посетителей самого большого катка в Новосибирске.

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