На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников

В канун Нового года онлайн-кинотеатр Kion предлагает пользователям новый формат развлечений. Теперь на платформе доступны не только мировые хиты, оригинальные сериалы собственного производства и более 200 телеканалов, но и увлекательные квизы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Игры будут обновляться каждую неделю. Среди первых квизов — викторины про кино, музыку и спорт, блицы с вопросами из школьной программы, тесты на знание иностранных языков и традиций народов мира.

На платформе уже доступны более 100 игр для взрослых и детей, в числе которых: «Тень знаний», «Эпоха открытий», «Космос вокруг нас», «Изобрети меня», «Мастер слова», «Звон монет», «Лютый биолог», «Эукариоты», «In English, please», «Большая кухня», «Модный разговор» и многие другие.

Одновременно в квиз могут играть до шести участников.

«Игры» доступны всем пользователям в приложении Kion на устройствах с функцией Android TV.

«Геймификация — эффективный инструмент, позволяющий создать устойчивый цикл взаимодействия с клиентом. Внедрение игровых механик дает дополнительные возможности для развития продукта, принося пользу как пользователю, так и бизнесу. Появление нового развлекательного формата способствует улучшению пользовательского опыта: игровые элементы вовлекают пользователя и побуждают его возвращаться на платформу», — сказал Алексей Арефьев, директор по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра Kion.

«PartyStation — это интерактивный медиа-продукт, позволяющий пользователю онлайн-кинотеатра стать участником игрового шоу. Зрители используют смартфон в виде контроллера, и управляют игровым процессом на большом экране. Игровой контент короче традиционного фильма или сериала — сессия длится 35-40 минут. Мы рады, что теперь этот формат семейного досуга стал доступен зрителям Kion», — сооснователь платформы PartyStation Дмитрий Кибкало.