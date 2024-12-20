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Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом

Впервые доступ к услугам сотовой связи и интернету получили жители шести небольших деревень в Удмуртии. «МегаФон» построил и запустил базовые станции в рамках республиканской программы «Сельсовет». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба оператора обеспечила цифровыми услугами деревни Большой Кияик и Верхний Женвай Завьяловского района, Котегово Балезинского района, Жувам Юкаменского района, Удмурт-Зязьгор Кезского района и Чемошур-Уча Можгинского района.

Новое телеком-оборудование работает в среднечастотном диапазоне, чтобы охватить большую территорию населенного пункта покрытием и предоставить сельчанам высокую скорость передачи данных до 70 Мбит/с.

«Жители начинают активно использовать цифровые сервисы практически с первого дня запуска оборудования «в эфир». Хотя в программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает не более 300 человек, только за ноябрь сельчане проговорили более 75 тыс. минут. При этом суммарный объем мобильного трафика превысил 10 млн МБ, что сравнимо с миллионом минут видеообщения в мессенджерах», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Самыми активными пользователями 4G-интернета стали жители деревень Большой Кияик, Котегово и Чемошур-Уча – именно здесь связисты зафиксировали наиболее высокие показатели среднедневного объема передачи данных.

«В региональный проект «Сельсовет» вошли те населенные пункты, где отсутствовала фиксированная связь. Еще один критерий отбора поселений – это инициатива самих жителей, которые обращались с просьбами обеспечить их постоянной мобильной связью и интернетом, – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов. – Развитие связи было и остается одним из приоритетных направлений деятельности Минцифры. В этом году, кроме «Сельсовета», мы впервые реализовали региональный проект по подключению небольших сел и деревень к оптоволоконному интернету. В следующем году планируем продолжить оба проекта».

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