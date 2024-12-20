Представления о справедливой зарплате выше всего у программистов, аналитиков и врачей

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил у экономически активных жителей Москвы и Санкт-Петербурга, каковы их представления о справедливой зарплате. В открытом опросе приняли участие пять тыс. представителей 28 распространенных профессиональных групп. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Средняя справедливая зарплата, судя по ответам москвичей, составляет 135 тыс. руб. (Net — на руки, после уплаты налогов). Мужчины считают честным доход в размере 165 тыс. руб., женщины — 115 тыс. руб. Ожидания по зарплате у тех, кому менее 45 лет, чуть выше, чем у тех, кто моложе (137 против 132 тыс. руб. соответственно). Для сравнения, среднемесячная начисленная заработная плата в Москве по данным Мосстата, на сентябрь 2024 составила 145,7 тыс. руб. (по грубым расчетам за вычетом налогов — 126,8 тыс. руб.).

Средняя справедливая зарплата для экономически активных жителей Санкт-Петербурга составляет 110 тыс. руб. Планка справедливой зарплаты у мужчин в северной столице выше, чем у женщин (130 против 92 тыс. руб. соответственно). Для граждан в наиболее ктивном возрасте (от 35 до 45 лет) — 117 тыс. руб., для тех, кто моложе — 97 тыс. руб., для возраста от 45 лет — 110 тыс. руб.. Среднемесячная начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге по данным Петростата — 101,96 тыс. руб. (по грубым расчетам за вычетом налогов — 88,7 тыс. руб.).

В двух столицах выше всех оценивают свои компетенции программисты — в Москве разработчики считают справедливой зарплату на уровне 310 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 250 тыс. руб. Работодатели готовы столько платить.

В топ-5 запросов к уровню справедливой зарплаты в Москве — аналитики и врачи (по 190 тыс. руб.), сисадмины (167 тыс. руб.), менеджеры по закупкам (160 тыс. руб.), а также ИТР (155 тыс. руб.). Самые скромные представления о финансовой справедливости в столице — у продавцов (75 тыс. руб. в месяц), операторов call-центров (80 тыс. руб.) и администраторов (87 тыс. руб.).

У представителей каких профессий в Москве представления о справедливой зарплате превышают рыночный медианный уровень дохода в 1,5 и более раза: это охранники (запросы на уровне 130 тыс. руб., а средняя по рынку труда — 80 тыс. руб.), офис-менеджеры (125 и 80 тыс. руб. соответственно), а также пешие курьеры (120 и 80 тыс. руб.). И напротив, средние запросы ниже рынка у пиарщиков (117 и 150 тыс. руб.), специалистов по продажам (140 и 170 тыс. руб.) и клиентских менеджеров (125 и 140 тыс. руб.) — налицо несоответствие структуры спроса и предложения: рынку нужны опытные профессионалы (и работодатели готовы им платить), а среди соискателей преобладают не имеющие опыта или люди с минимальным стажем работы. В сфере грузоперевозок зарплаты выросли, а соискатели еще не успели среагировать: водители грузовых авто назвали справедливой зарплату на 7% ниже рынка (130 и 140 тыс. руб.).

В Санкт-Петербурге в топ-5, кроме программистов, входят маркетологи, менеджеры по логистике и ИТР (по 147 тыс. руб.); аналитики (137 тыс. руб.), водители и менеджеры по продажам (по 125 тыс. руб.); а также врачи (120 тыс. руб.). Скромные запросы к уровню справедливой зарплаты — у продавцов (62 тыс. руб.), пеших курьеров (67 тыс. руб.) и операторов call-центров.

В Санкт-Петербурге в 1,6 раза выше рынка представления о справедливой зарплате у логистов (147 и 90 тыс. руб. соответственно), на 40% — у инженеров (147 и 105 тыс. руб.) и медсестер (92 и 65 тыс. руб.). Запросы ниже рынка у PR-специалистов (100 и 125 тыс. руб.), клиентских менеджеров (100 и 115 тыс. руб.), менеджеров по продажам (125 и 140 тыс. руб.), дизайнеров (90 и 100 тыс. руб.) и системных администраторов (115 и 130 тыс. руб.).

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург. Время проведения: четвертое ноября — 12 декабря 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет. Размер выборки: пять тыс. респондентов