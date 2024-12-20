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Разработчики корпоративного мессенджера Compass на 70% увеличили производительность видеоконференций при слабом соединении

Теперь в видеоконференциях корпоративного мессенджера Compass работает новый адаптивный алгоритм. Он в реальном времени анализирует битрейт участников встречи и автоматически регулирует разрешение видео, чтобы добиться максимальной производительности. Новая функция помогает бизнесу проводить качественные конференции даже при перегруженном офисном Wi-Fi или слабом мобильном соединении. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Большинство сотрудников российских компаний участвуют в видеоконференциях из офиса. Через общую сеть пользователи подключаются к планеркам, встречам с клиентами и партнерами или проводят общекомандные собрания. Сотни и тысячи одновременных потоков данных перегружают офисный Wi-Fi, из-за чего может падать качество и производительность конференций.

Чтобы видеоконференции работали стабильно независимо от скорости подключения или перегруженности сети, разработчики корпоративного мессенджера Compass реализовали адаптивный алгоритм. Он в течение всей встречи анализирует качество соединения пользователей и регулирует разрешение их видео.

Если скорость подключения участника конференции резко падает, разрешение его видео автоматически меняется с учетом битрейта и качества интернет-соединения. Алгоритм работает незаметно для остальных пользователей – без подвисаний, рассинхрона аудио- и видеопотоков или снижения качества картинки. Когда скорость подключения пользователя вырастет, алгоритм также автоматически поднимет разрешение видео до максимально возможного.

«Мы продумали все возможные пользовательские сценарии и сделали видеоконференции, в которых не нужно переживать о стабильности. Даже если сотни участников подключаются через перегруженную общую сеть или смартфон во время встречи перестает ловить LTE. Пользователи получают качественную картинку на любой встрече – от звонка на несколько участников до собрания на сотни сотрудников», – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

Кроме того, настроить разрешение видео можно вручную – переключатель доступен модераторам в настройках конференции.

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