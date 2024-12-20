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T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога

T2, российский оператор мобильной связи, модернизировал сетевую инфраструктуру в крупных городах Ростовской области, акцентируя внимание на густонаселенных районах. Компания расширила зону покрытия сети и увеличила скорость мобильного интернета вблизи жилых комплексов, где ранее был зафиксирован систематический рост трафика.

T2 продолжает реализацию проектов по улучшению качества связи в Ростовской области. После запуска технологии VoLTE на территории региона, оператор модернизировал оборудование на территории крупных жилых комплексов Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога.

Специалисты T2 провели работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Ростове-на-Дону, модернизация затронула территорию жилых комплексов «Западные Аллеи», «Французский квартал», «Южная Башня», «61 Квартал», «Западная резиденция», «Звезда Столицы», «Площадь Ленина», «Гринсайд», «Ленина, 46», Sky Park, «Штахановского 18/1» и «Семья». Также покрытие сети и скорость интернета были улучшены в спальных районах города: на проспектах Стачки, 40-летия Победы и Космонавтов, улицах Коровкина, 2-я Краснодарская, Еременко, Менжинского, Калинина и 14-я Линия, переулках Коблова, Оружейный и других.

Кроме областной столицы, T2 усилила инфраструктуру вблизи многоэтажных домов на улице Бабушкина в Новочеркасске и улице Мороза в Таганроге.

Модернизация сетевого оборудования позволила улучшить покрытие как в жилых помещениях, так и на объектах инфраструктуры, расположенных рядом с домами. Качество связи выросло в магазинах, детских центрах, кафе, ресторанах и на придомовых площадках.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Наличие стабильного сигнала мобильного интернета имеет большое значение для современного человека: пользователю важно быть на связи, где бы он ни находился – на работе или отдыхе, в дороге и дома. Понимая это, мы уделяем особое внимание улучшению покрытия сети в местах плотной городской застройки и на территориях расположения крупных жилых комплексов. Благодаря улучшениям клиенты компании смогут более комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, слушать музыку, смотреть видео онлайн в высоком разрешении, безгранично общаться в социальных сетях, а также совершать видеозвонки в мессенджерах».

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