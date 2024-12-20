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В «Яндекс Картах» теперь можно строить маршруты внутри зданий во всех городах-миллионниках

Строить маршруты внутри зданий в «Яндекс Картах» теперь можно во всех городах-миллионниках России. Такие маршруты доступны в популярных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах этих городов. Карты помогут пользователю сориентироваться в новогодней суете и подскажут, как быстрее добраться до нужного магазина. А также покажут кратчайший путь к гейту. Об это CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый вид маршрутов теперь доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Красноярске, Челябинске, Омске и Перми.

Чтобы построить маршрут в торговом центре, пользователю нужно выбрать свой этаж и уточнить местоположение, затем указать конечную точку. Чтобы построить маршрут к гейту, нужно найти его на карте, зажать и кликнуть кнопку «Сюда».

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Яндекс
В «Яндекс Картах» теперь можно строить маршруты внутри зданий во всех городах-миллионниках

Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города: например, Карты построят маршрут на автобусе до торгового центра, затем подскажут удобный вход и как добраться до конкретного магазина. Как и с обычной навигацией, «Карты» могут предложить несколько вариантов пути.

Чтобы улучшить маршрутизацию внутри зданий, команда «Карт» обновила поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты, — уточнила местоположение эскалаторов, лифтов и других объектов. В ближайшее время появится возможность строить маршруты и в других зданиях. Список городов, где доступна эта функция, также будет пополняться.

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