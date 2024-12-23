«Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, продолжает масштабирование собственной операционной инфраструктуры. В ноябре-декабре компания запустила еще три новых станции технического обслуживания (СТО) — две в Москве и одну в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде компания начала операции на новой станции с большей площадью. Общее количество собственных автосервисов полного цикла увеличилось до 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей «Делимобиля» выросла до 40 тыс. кв. метров, что в два раза больше по сравнению с началом года. Об этом CNews сообщили представители Делимобиля.

«Делимобиль» планомерно расширяет сеть рентабельных сервисных центров, которая позволяет ремонтировать и обслуживать авто из своего растущего парка, а также в перспективе предлагать сервисные услуги сторонним компаниям и частным автовладельцам. В 2024 г. компания открыла шесть новых объектов: три в Москве, два в Санкт-Петербурге и один в Сочи, в Казани и Нижнем Новгороде автосервисы получили увеличенную площадь. Собственные СТО позволяют полностью контролировать качество, сроки и эффективность сервисных работ, при этом их стоимость в среднем на 30–50% ниже по сравнению с услугами автосервисов-партнеров.

Все СТО «Делимобиля» оснащены современным оборудованием, что позволяет проводить плановое ТО в соответствии со стандартами производителей, кузовные, слесарные, покрасочные работы, осуществлять ремонт двигателей и диагностику электрики. Средняя пропускная способность одного сервиса — от 50 автомобилей в сутки, а штат технических специалистов составляет от 150 человек. На СТО Делимобиля также проводится гарантийный ремонт автомобилей Chery, Omoda и Exeed, так как оператор каршеринга является официальным сервисным партнером брендов.

Заместитель генерального директора по операциям «Делимобиля» Артем Ишонин: «В этом году Делимобиль продолжил увеличивать размер парка в ответ на растущий спрос и расширение сценариев использования, что было сопряжено с повышенной нагрузкой и дополнительными инвестициями в сервисное направление. Для сохранения высокого качества оперативного обслуживания машин и повышения эффективности операций мы реализовали ряд инициатив. Мы вдвое увеличили площадь собственных СТО, что позволяет преимущественно своими силами проводить ремонт и обслуживание машин, а в перспективе и монетизировать эти мощности. Мы намерены и дальше расширять операционную инфраструктуру в городах присутствия, что позволит и дальше снижать стоимость сервиса при окупаемости вложений на открытие в течение одного года. Наша стратегическая цель — иметь собственную СТО в каждом городе присутствия. Кроме того, мы продолжили развитие ИТ-платформы и автоматизации операционных процессов в проекте Operation Tech. Он позволяет повысить прозрачность управления автопарком, точнее анализировать и планировать процессы, а также увеличивать эффективность операций. Особое внимание мы уделили обучению и расширению штата квалифицированных сервисных специалистов, который удвоился год к году».