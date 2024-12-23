МТС: петербуржцы проводят онлайн-совещания по утрам, а жители Ленобласти — по вечерам

МТС с помощью платформы «МТС Линк» проанализировала востребованность онлайн-формата для проведения мероприятий в российских регионах в 2024 г. Санкт-Петербург занял второе место по стране, где наиболее популярны вебинары и вошел в топ городов, где активно используют искусственный интеллект на встречах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург — в числе лидеров как по количеству проведенных онлайн-совещаний, так и вебинаров, он уступил только Москве. В тройку регионов, где наиболее востребован дистанционный формат еще вошла Казань.

Аналитики «МТС Линк» отмечают, что соотечественники в 2024 г. стали в три раза чаще проводить онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), чем вебинары (например, онлайн-лекции). В то же время количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» превысило 33 млн — показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 г.

Изучили эксперты и временные интервалы, в которые жители Северо-Запада наиболее активны. Так, петербуржцы, в среднем, начинают рабочие встречи и онлайн-обучения с самого утра: в 8:00 и заканчивают в 21:00. Чаще всего в Санкт-Петербурге назначают дистанционные совещания на 11:00. В Ленинградской области предпочитают собираться на онлайн-мероприятия позже: начиная с 9:00, а больше всего собраний проходит в 17.00.

Авторы исследования добавляют, что в российских регионах растет интерес к использованию ИИ-помощников на совещаниях. Так, петербургские пользователи платформы «МТС Линк» вошли в топ-15 горожан, кто часто проводит деловые встречи с помощью инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.