Пермяки попали в десятку самых активных участников вебинаров в сервисе «МТС Линк»

МТС проанализировала онлайн-мероприятия на платформе «МТС Линк» среди российских пользователей решения за 2024 г. Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству проведенных вебинаров, обогнав Волгоградскую и Воронежскую области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары (формат, предполагающий несколько активных спикеров и большое количество слушателей). При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» по всей стране превысило 33 млн — показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 г.

Аналитики «МТС Линк» выяснили, что пермяки используют сервис с 9:00 до 22:00, а самый активный час работы сервиса – 16:00. В это время на платформе одновременно проходит свыше 2000 мероприятий.

В 2024 г. на платформе «МТС Линк» появился целый ряд функций на основе искусственного интеллекта. Половина случаев использования ИИ на платформе — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной ИИ-возможностью. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Тренд на проведение онлайн-мероприятий сегодня сохраняется. Мы видим, как растет число пользователей нашей платформы и поэтому постоянно ее совершенствуем, внедряя все новые функции. Так, например, в этом году популярностью пользовались корпоративный мессенджер «МТС Линк» и онлайн-доски. А сам сервис активно применяется не только для работы компаний, но и зачастую для оптимизации образовательного процесса в вузах», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.