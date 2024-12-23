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«Яндекс Доставка» поможет предпринимателям доставить товары до cортировочных центров маркетплейсов

В сервисе появилась возможность заказа грузовой машины для доставки товаров до сортировочных центров крупных маркетплейсов. Это поможет предпринимателям быстро найти подходящий транспорт для отправки нужного количества товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

Для заказа доступны машины с кузовами разных размеров: от 300 кг до 4000 кг. При оформлении заказа можно выбрать машину, оборудованную для отгрузки паллет, а также помощь одного или двух грузчиков. Одну машину можно загрузить для доставки разных партий товаров до нескольких сортировочных центров разных маркетплейсов. Для этого при оформлении заказа необходимо указать все сортировочные центры, которые нужно посетить водителю. К каждому заказу система автоматически добавит текстовый комментарий с деталями навигации и схему проезда по каждому из сортировочных центров.

На случай, если отправителю нужно сопровождать товар для отгрузки на сортировочном центре, в каждой машине предусмотрено одно пассажирское место. Есть возможность выбрать срочную отправку в течение часа или заказать грузовую машину к определенному времени.

Оформить заказ можно с помощью приложения «Яндекс Go». На данном этапе услуга доступна для предпринимателей в Москве и Московской области — уже сейчас они могут оформить доставку товаров до 70 сортировочных центров. В скором времени воспользоваться услугой смогут предприниматели по всей России.

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