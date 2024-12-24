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Более 25 тыс. ИТ-специалистов подготовил «Яндекс» в 2024 году

Более 25 тыс. разработчиков, аналитиков данных, специалистов по машинному обучению и ИИ стали выпускниками образовательных программ «Яндекса» в 2024 г. Они обучались на совместных программах с российскими университетами, в Школе анализа данных, на ИТ-направлениях «Практикума», в «Яндекс Лицее», Сезонных школах, а также проходили стажировку в компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Всего на образовательных программах «Яндекса» в 2024 г. учились почти 60 тыс. будущих ИТ-специалистов. Компания сотрудничает с 33 вузами-партнерами в 12 регионах страны. Количество студентов бакалаврских, магистерских программ и аспирантур «Яндекса», а также Школы анализа данных выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым учебным годом и превысило 10 тыс. человек. Это будущие высококлассные специалисты в сфере компьютерных наук, которые владеют практическими навыками в области создания ИТ-продуктов и сильной математической базой.

«Чтобы готовить ИТ-специалистов, востребованных на рынке труда, способных сразу включаться в работу и эффективно решать профессиональные задачи, создавать массовые ИТ-продукты и новые технологии, необходимо участие экспертов из бигтехов. Сотрудники «Яндекса» активно преподают на программах в вузах, количество сотрудников-преподавателей выросло с 2021 г. в три раза. И мы учим тому, что умеем сами: алгоритмам и анализу данных, беспилотным технологиям, машинному обучению, генеративным нейросетям, технологиям компьютерного зрения», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Всего в прошлом учебном году в образовательных и просветительских проектах и программах «Яндекса» приняли участие 5 млн человек. Помимо программ подготовки ИТ-специалистов у компании есть образовательные продукты и проекты для школьников. В 2023/2024 г. более 1,2 млн детей и подростков учились на платформе «Яндекс Учебника», в том числе осваивали информатику, а более 100 тыс. старшеклассников, сдававших ЕГЭ по информатике (85% от всех сдающих), готовились к экзамену с помощью ИИ-тренажера. Результаты некоммерческих образовательных проектов компании за прошедший учебный год опубликованы в отчете «Яндекс Образования».

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