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Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос»

Первым лицензированным партнером ООО «Кортеос» стала ГК Continent Express — одно из агентств делового туризма на российском рынке, обладающее собственной ИТ-экспертизой и опытом создания кастомизированных решений для корпоративных клиентов на базе Corteos Platform. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Напомним, в декабре 2023 г. «Ростелеком» приобрел контрольный пакет акций компании-разработчика нейтральной платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос». Разработанная компанией Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).

Стратегическое партнерство с «Ростелекомом» позволило «Кортеос» расширить технологические возможности платформы за счет предоставления разработчикам и интеграторам лицензии с открытым кодом.

Андрей Кушнарев, директор по новым цифровым продуктам «Ростелекома»: «Сотрудничество с ГК Continent Express — важный стратегический шаг для дистрибуции продукта “Кортеос” на рынок. Важно, что партнер находится “на первой линии”, то есть очень хорошо понимает запросы и потребности клиентов. А это значит, вместе мы сможем предложить еще больше решений, востребованных рынком».

Дмитрий Маркин, генеральный директор «Кортеос»: «Сотрудничество “Кортеос” и Continent Express началось еще в 2012 г.: мы совместно разрабатывали первые в индустрии делового туризма,крупные интеграционные проекты и модификации для корпоративного сектора. Все эти годы нейтральная платформа “Кортеос” развивалась, опираясь на экспертный опыт Continent Express. Наличие открытого кода дает возможность агентству более оперативно внедрять новые решения и разработки на базе “Кортеос”. Примечательно, что первую лицензию интегратора получил именно Continent Express. Уверены, что это не только позволит нашему партнеру оптимизировать имплементационные процессы, но и станет новой точкой роста для всей индустрии делового туризма».

Станислав Костяшкин, основатель и генеральный директор Continent Express: «Enterprise-сегмент очень кастомизирован, и модульная нейтральная платформа на микросервисных технологиях — оптимальное решение для автоматизации бизнес-тревел процессов в крупнейших компаниях. Это подтверждает и международная практика, и наш многолетний опыт крупных интеграционных проектов на платформе Corteos. Партнерство “Кортеос” и “Ростелекома” ознаменовало новый вектор развития индустрии делового туризма в РоссииApplication Management , в который входит комплекс работ по кастомизации и внедрению OBT , а также последующая поддержка и эксплуатация специалистами агентства в процессе сотрудничества. Будущий вектор развития ведущих агентств делового туризма пойдет по модели, сочетающей в себе традиционные тревел-услуги с Application Management. Эта модель отражает современные тренды и запросы крупнейших корпоративных клиентов».

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