CorpSoft24 запустил веб-портал для клиентов

CorpSoft24 – оператор цифровой экосистемы для бизнеса – ввел в опытную эксплуатацию веб-портал для пользователей своих облачных сервисов. С его помощью клиенты провайдера смогут отслеживать потребление ресурсов, получать отчетность и документацию, узнавать актуальную информацию, а также взаимодействовать со службой техподдержки CorpSoft24 в формате «одного окна». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Ранее коммуникации клиентов с провайдером осуществлялись путем обращения по различным каналам к персональному менеджеру или специалисту технической поддержки. С ростом клиентской базы и расширением предоставляемых сервисов подразделению CorpSoft24 по работе с клиентами потребовались значительные трудозатраты, чтобы обрабатывать все поступающие обращения в срок.

В связи с этим в компании был создан клиентский портал. Теперь значительную часть операций в рамках сервисной поддержки заказчики компании смогут реализовать самостоятельно в режиме онлайн в максимально короткий срок.

Каждому клиенту, зарегистрированному на портале, предоставляется личный кабинет, в котором доступна функция формирования отчетов по потреблению облачных услуг в разрезе виртуальных машин, ресурсов и ценовых характеристик. Это позволяет специалистам на стороне заказчика четко контролировать расходы, а при необходимости оперативно настраивать объем заказанных облачных услуг, эффективно распределяя бюджет.

В ближайшем будущем через личный кабинет на портале клиент сможет получать необходимые бухгалтерские (отгрузочные) документы, информацию об акциях и спецпредложениях. Также клиентский портал CorpSoft24 станет центром персональной технической поддержки: заявку на обслуживание или экспертный вопрос можно будет отправить провайдеру через специальную веб-форму. Каждый запрос специалисты провайдера будут обрабатывать персонально, сохраняя высокое качество сервиса.

На портале для клиентов CorpSoft24 будет организована база знаний по работе с облачными сервисами и с самим порталом: FAQ, руководства и другие обучающие материалы. Компания ведет работу над расширением функциональности портала и регистрацией пользователей.

«Клиентский портал поможет нам улучшить взаимодействие с клиентами, повысив их удовлетворенность и вовлеченность. Теперь в одном месте им в режиме реального времени доступны все данные о потребляемых облачных услугах, что позволяет оптимизировать расходы на облако. Также клиенты могут в один клик скачать бухгалтерские документы из архива, запросить подключение новой услуги, задать вопрос или создать тикет в техподдержку. Поскольку часть информации заказчики теперь получат самостоятельно, нагрузка на наших специалистов техподдержки снизится, и созданные заявки будут обрабатываться быстрее», – сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

Денис Афанасьев отметил, что в 2024 г. основным драйвером развития облачного направления компании стали запросы на комплексные услуги, сочетающие два ключевых преимущества CorpSoft24: экспертизу в области разработки и сопровождения решений «1С» и предоставление услуг в сфере инфраструктуры. По его словам, клиентский портал позволит заказчикам компании получать еще более быструю и качественную поддержку в рамках обоих этих направлений.