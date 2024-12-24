Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost

АО «Концерн «НПО «Аврора» выбрало в качестве почтового сервера RuPost - современное российское решение для управления корпоративной почтой компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Подготовка к переходу на отечественное ПО стартовала в середине 2022 г. и включала всесторонний анализ доступных на локальном рынке продуктов, соответствующих техническим требованиям организации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В результате выбор был сделан в пользу почтового сервера RuPost для замены ранее используемой иностранной системы. Выбор определялся многими критериями. Оно должно быть гибко управляемым, безопасным, масштабируемым и обладать высокой производительностью. Также одними из ключевых факторов принятия решения стали возможность кластеризации, поддержка ролевых политик и интеграция общих календарей. RuPost предлагает пользователям современное решение для управления почтовыми сообщениями, обладающее высоким уровнем защиты информации, что особенно актуально для организаций, работающих в критически важных отраслях.

В процессе перехода сотрудники АО «Концерн «НПО «Аврора» прошли обучение и знакомство с функционалом RuPost, что позволило оперативно интегрировать новую платформу в повседневную работу. Система обеспечивает отправку, получение и архивирование корреспонденции, а также возможность работы с документами в различных форматах. Итоги начала эксплуатации российского ПО от компании «РуПост» показали положительные результаты, что подтвердило правильность сделанного выбора, и на сегодняшний день сотрудники АО «Концерн «НПО «Аврора» ежедневно пользуются почтой RuPost.

«Мы понимаем, насколько важно сохранять непрерывность работы и отказоустойчивость в сфере коммуникаций, поэтому сделали все возможное для того, чтобы обеспечить наших заказчиков возможностью плавного поэтапного перехода на наше решение, — отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост». – Выбор нашего решения — это высокий уровень доверия и еще одно важное подтверждение того, что именно RuPost сегодня является одной из самых зрелых и проверенных почтовых систем».

НПО «Аврора» нацелена на дальнейшее сотрудничество с «Группой Астра» в рамках проекта импортозамещения и в настоящее время ведет переговоры по пилотированию системы управления базами данных (СУБД) Tantor, что позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру предприятия.