«Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура»

ID обеспечил защиту данных пользователей, «Толк» — непрерывность онлайн-коммуникаций в группе компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Когда начались сложности с доступом к зарубежным продуктам, в «Кросс технолоджис» задумались о переходе на российские сервисы — искали альтернативы сразу нескольким программам. Чтобы защитить данные пользователей, подключили двухфакторную аутентификацию для входа в корпоративные сервисы. Интегрировали ID от «Контура»: теперь сотрудники проходят верификацию любым удобным способом: с помощью OTP-кода, push-уведомления, звонка.

Онлайн-коммуникации выстроили с помощью «Толка». Сотрудники оценили понятный интерфейс, а партнеры и клиенты — возможность подключаться к встречам через браузер, без обязательной установки приложения. Инструменты на базе ИИ упростили рутинные задачи. Подготовку итогов встречи ускорили с помощью автоматической расшифровки записей.

Сергей Бондарев, руководитель направления инфраструктуры «Кросс технолоджис»: «Мы искали не просто замену зарубежным решениям, а надежные и удобные сервисы для работы. Команда «Контура» оперативно реагировали на все вопросы, что позволило сохранить эффективность бизнес-процессов при смене сервисов».

Сервис объединили с внутренним календарем компании. Сотруднику достаточно нажать одну кнопку в привычном сервисе, чтобы сгенерировать ссылку на комнату в «Толке». Благодаря интеграции c ID сотрудники используют уже созданные учетные записи для входа в «Толк»: регистрировать новые аккаунты не пришлось.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы развиваем «Контур.Толк» как единое пространство для коммуникаций, чтобы предоставить пользователям как можно больше инструментов для эффективного общения. Рады, что «Контур.Толк» помог «Кросс технолоджис» быстро адаптироваться к изменениям и поддержать привычные процессы».

Дмитрий Мельников, руководитель проектного офиса «Контур.ID»: «Компания «Кросс технолоджис» успешно запустила систему двухфакторной аутентификации для своих клиентов. Благодаря гибкости решения, тестирование «Контур.ID» прошло среди ограниченной группы пользователей без необходимости вносить изменения для остальных. Новая система обеспечивает защиту доступа к корпоративным ресурсам и одновременно предлагает удобство для конечного пользователя — достаточно одного нажатия кнопки для подтверждения входа».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».