Likee: что смотрели и слушали россияне в 2024 году

Платформа коротких видео Likee впервые поделилась итогами года. В 30 раз выросло число подписчиков у топовых блогеров платформы, а количество пользовательских роликов под отдельные популярные композиции достигло пяти млн. Востребованными среди россиян стали ролики по различным тематикам: юмор, косплей, лайфстайл, еда и лайфхаки. Об этом CNews сообщили представители Likee.

Особенно популярной платформа Likee оказалась у музыкальных исполнителей – как у традиционных лидеров, так и новичков в шоу-бизнесе. В музыкальном хит-параде Likee отметились признанные звезды. Лидером стал трек Ирины Дубцовой и EXNLXDE «Люби меня долго» (2024) – 4,8 млн видео и 57 млн просмотров. «Отключаю телефон» (Instasamka, 2023) – 700 тыс. созданных видео и более 47 млн просмотров. Трек «Мой мармеладный» (Катя Лель, 2004) – более 262 тыс. видео, более 10 млн просмотров.

Треки «Сигма Бой» Betsy и Марии Янковской (два млн созданных видео и 152 млн просмотров) и «ЭЩ ЭЩ» Лизогуба & Давида Турова (3,9 млн созданных видео, 74 млн просмотров) стали в 2024 г. «Звездами Лайки». Благодаря Likee-виральности трек «Сигма Бой» возглавил глобальный рейтинг «Топ-50 трендов» Spotify!

Музыкальными прорывами года на платформе признаны Ника Красная («Отстой»), Госпожа Эвелин («можно»), Татьяна Куртукова («Матушка»). Под их треки в общей сложности создали более миллиона видеороликов.

Рейтинг Likee «Создатели трендов–2024» (популярные авторы с быстрорастущей аудиторией) возглавила лайфстайл-блогер, студентка Ярослава (@SmollBoss, 17 млн подписчиков). В топе блогеры-сиблинги Антон и Софико (@Black2white, девять млн), а также Лиза Мели (@lizaa.melii, три млн), Adrenalin House (@DanceFamily, два млн), семейный аккаунт мамы Виктории с дочками (@VictoriaPortfoli, 2,8 млн).

В 2024 году в Likee активно развивался категорийный контент, посвященный юмору, трендам, косплею. К нему обращались не только традиционные лайкеры, но и пришедшие с других площадок тематические авторы. Платформа поделилась самыми популярными видео в разных категориях.

Зарисовка Виктории «Портфолио об особенностях посещения магазина с дочкой» набрало три миллиона просмотров. Пародийный ролик «Когда подруга станет мамой» посмотрели более 2,3 млн раз.

У ролика про полярный день в Мурманске больше пяти млн просмотров. Обзор скидок и подарков в честь дня рождения посмотрели около пяти млн раз.

Короткий ролик про обучение чревовещанию смотрели 2,3 млн раз. Процесс создания образа девушки из 90-х собрал около 300 тыс. просмотров.

Видео с огромными суши собрало около шести млн просмотров. У видео с процессом приготовления бабл чая около трех млн просмотров.

Лайфхак о том, что делать с закончившейся помадой набрал 4,7 млн просмотров. Ролик про создание популярного тренда с бритьем волос на лице смотрели 1,4 млн раз.

Тематические авторы стали одними из самых востребованных на платформе.

Среди «Гениев преображений» – косплееров и креаторов категории «драма» – отметилась @roblox.queen.me с лайфхаками и образами по любимой игре (3,5 млн подписчиков).

Лидером в категории «юмор» оказался семейный аккаунт @vshudeyko (2,5 млн подписчиков).

Категория «лайфстайл» была представлена в 2024 г. красотой, едой и косплеем. Фуд-блогер @KarinaYammy стала амбассадором этого направления (более 1,2 млн подписчиков, за год аудитория аккаунта выросла на треть).

Оценили возможности платформы в 2024 г. и стримеры. Прямые эфиры самых популярных из них в среднем привлекали от 200 тыс. до 0,5 млн зрителей, а @mari_llokel удалось суммарно собрать более чем миллионную аудиторию на отдельные стримы. Как отметили в Likee, за 2024 г. был замечен рост доходов у топ-стримеров платформы. Например, у @vladislava_barmi доход вырос на 80 %.

«Россия стала важным регионом для платформы благодаря органическому росту аудитории и высоким показателям активности. Нам удалось объединить молодую аудиторию с помощью контента талантливых авторов в прямых эфирах и коротких видеороликах в большое комьюнити. Пользователи видят в нас социальную сеть, которая объединяет по интересам и позволяет общаться между собой с помощью комментариев, реакций, аудио- и личных сообщений. А мы и дальше планируем развивать продукт, давая новые возможности в коммуникациях и самовыражению нашему комьюнити, также будем продолжать развивать оффлайн форматы встреч нашей аудитории», – сказала Жаклин Вонг (Jaclyn Wang), операционный директор Likee CIS&MENA.