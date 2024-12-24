«МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск

Цифровая активность автомобилистов и пассажиров на дороге Тюмень-Тобольск в ноябре 2024 г. выросла на 15% по сравнению с началом осени 2024 г. А к аналогичному периоду 2023 г. объем мобильного трафика в смартфонах авто-путешественников на трассе Р-404 увеличился сразу на 47%. Комфортнее пользоваться цифровыми сервисами в пути от областной столицы до популярных туристических объектов жители и гости региона могут благодаря модернизации инфраструктурных объектов «МегаФона» вдоль транспортной артерии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» активировали низкочастотный диапазон LTE на телеком-объектах вдоль федеральной автодороги Тюмень-Тобольск. Интернет-соединение в сети 4G стало более устойчивым для авто-путешественников и жителей более чем десятка сел, расположенных вдоль трассы. Среди них: Байкалово, Кутарбитка, Ивлеево, Покровское, Усалка, Дубровное и другие. После проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан выросла на 30%. А средний объем передачи данных в зоне покрытия модернизированных базовых станций уже превысил 9 тыс. ГБ в месяц.

Востребованность преобразований подтверждают данные аналитиков сотового оператора. Тюменцы и гости из других регионов за ноябрь 2024 г. прокачали на трассе такой объем данных, которого хватит, чтобы отправить 240 млн сообщений в мессенджерах или на 2 млн часов в режиме навигации. Суммарное время телефонных разговоров за этот же период приближается к 26 тыс. часов. В декабре 2024 г. и в первую декаду января 2025 г. количество и активность пользователей по пути в туристические и паломнические локации будет ожидаемо расти.

Древняя столица Сибири – Тобольск остается одним из самых востребованных направлений для почитателей культурно-исторического наследия. Жители и гости региона активно посещают древний монастырь в селе Абалак, и музей Григория Распутина в Покровском. По данным аналитиков МегаФона, посещаемость туристических жемчужин края особенно высока в июле, а также в период Рождественских каникул. Теперь во время трехчасовой поездки от Тюмени до Тобольска или в обратном направлении путешественники могут пользоваться системами навигации и бронирования, слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и делиться с друзьями фото и видео в моменте.

Более половины всего интернет-трафика на трассе Тюмень-Тобольск используют жители Тюменской области, остальное — туристы. В ноябре 2024 г. на связь здесь выходили абоненты из 80 регионов страны. Наиболее активными были москвичи, югорчане, свердловчане и ямальцы.

«С начала года наши инженеры модернизировали свыше 240 объектов в городах и районах области. В том числе, перевели часть частот из сети 3G в более актуальную 4G на участке федеральной автодороги Р-404. Эта магистраль соединяет Тюменскую область с Югрой и проходит через Тобольск. Сеть четвертого поколения на транспортной артерии помогает повысить не только безопасность передвижения, но и комфорт в пути для автомобилистов и пассажиров, которые активно пользуются связью в туристических и деловых поездках», — сказал Евгений Пфлаумер, директор «МегаФона» в Тюменской области.