МТС запускает в Иркутской области первые отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на действующей сети в Иркутской области девяти отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Это одна из самых больших поставок в рамках первой партий нового оборудования, которое МТС передает в регионы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию первые 200 базовых станций LTE «ИРТЕЯ» в 37 регионах. Еще 1000 базовых станций будет запущено по всей стране в течение 2025 г. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», – сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. Одним из первых регионов, где испытывают отечественные базовые станции, стала Иркутская область.

«В Приангарье новое оборудование мы запускаем в небольших населенных пунктах в девяти районах области. В частности, на данном этапе в проект вошли Черемхомский, Усольский, Братский, Боханский, Зиминский и другие районы. Такая география позволит расширить и улучшить покрытие LTE в регионе и обеспечить жителей малых сел и деревень качественной связью», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».