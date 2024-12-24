CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на действующей сети в Кемеровской области 15 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Это одна из самых больших в России и самая большая в Сибири поставка в рамках первой партий нового оборудования, которое МТС передает в регионы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К концу 2024 г. – началу 2025 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию первые 200 базовых станций LTE «ИРТЕЯ» в 37 регионах. Еще 1000 базовых станций будет запущено по всей стране в течение 2025 г. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», – сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. Одним из первых регионов, где испытывают отечественные базовые станции, стала Кемеровская область. «В Кузбассе новое оборудование мы запускаем в разных районах – прежде всего там, где в этом есть необходимость. В основном, это небольшие населенные пункты. За счет «ИРТЕИ» мы существенно расширим покрытие LTE в регионе», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще