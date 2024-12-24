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«Яндекс Go»: когда выгоднее заказывать такси в Новый год

Перед Новым годом тарифы на такси (стоимость подачи, минут и километров в пути) не меняются, но повышенный спрос и нехватка водителей влияют на цену поездок. «Яндекс Go» рекомендует, когда выгоднее совершать поездки в праздник.

31 декабря съездить за последними покупками и поздравить близких лучше до 20:00, затем спрос и цены начинают расти. После 22:00 спрос снижается, но ближе к полуночи водители начинают уходить с линии, чтобы успеть за новогодний стол, и машин снова не хватает. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

1 января после боя курантов и до 2:30 многие едут гулять или в гости, а водителей на линии намного меньше, чем в обычную ночь. Наиболее удачное время, чтобы уехать на такси с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00, в это время больше водителей возвращаются на линию. С 11:00 многие едут поздравлять родственников и друзей, поездки вновь станут более выгодными уже после 15:00.

Для автомобилистов альтернативной такси в праздники может стать каршеринг. В отличие от такси, на его стоимость не влияет количество свободных водителей на линии — разница спроса и предложения становится не такой существенной. В среднем поездка на каршеринге «Драйв» в моменты повышенного спроса в 2,5 раза дешевле, чем на такси. Так, на каршеринге можно приехать в гости, а вернуться обратно уже на такси.

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