«Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления

«Яндекс» подготовил обновления «Алисы» и умных устройств.

Зимние картины на «ТВ Станциях» и «Станции Макс»

На экранах «ТВ Станций» теперь настоящая зимняя сказка. Можно выбирать заставки с новогодними украшениями, снежными пейзажами и атмосферой праздника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

А для любителей классики — картины из коллекции Третьяковской галереи, такие как «Масленица» Бориса Кустодиева, «Снегурочка» Виктора Васнецова и др. Чтобы окунуться в прекрасное, нужно сказать: «Алиса, включи заставку». Затем нажмите «Вверх» на пульте и выберите тему «Моя третьяковка – Зима в искусстве». Узнать больше о картине на экране можно, сказав: «Алиса, расскажи о картине».

Новые заставки доступны на всех «ТВ Станциях» и при подключении «Станции Макс» к любому ТВ.

Новогодние хиты в караоке

В подборке нового караоке-плейлиста — более 170 новогодних песен, от нестареющей классики до современных хитов. Можно сказать: «Алиса, включи подборку “Новый год, зима поет” в караоке» или найти плейлист на главном экране.

Возможность доступна на всех «ТВ Станциях» и при подключении «Станции Макс» к любому ТВ.

Подборка фильмов на праздники

В преддверии Нового года на экранах ТВ появился раздел «Новогоднее», в котором можно найти больше 30 подборок с фильмами и идеями, что посмотреть на праздниках. Нужно сказать: «Алиса, открой новогодний раздел».

Подборка доступна на всех «ТВ Станциях», устройствах с YaOS и при подключении «Станции Макс» к ТВ.

Новогодние огни

В приложении «Дом с Алисой» появились четыре специальных новогодних режима освещения. можно сказать: «Алиса, включи сказочные огни» или «Алиса, включи северное сияние».

Сделайте любую гирлянду умной

Умные розетки «Яндекса» теперь поддерживают тип устройства «Гирлянда». Можно выбрать его в настройках, подключить гирлянду или светодиодную ленту — и свет будет включаться командами «Алиса, зажги елку» или «Алиса, зажги гирлянду». Даже если настройка была проведена раньше, тип устройства можно поменять в любой момент.

Новогоднее настроение в один клик

Для тех, кто любит готовые решения, в каталоге сценариев появились праздничные шаблоны. Можно добавить их за пару кликов и сказать «Алиса, раз, два, три, елочка гори!», чтобы зажечь новогодние гирлянды на елке, или «Алиса, включи новогоднее настроение», чтобы вместе с гирляндами заиграл праздничный плейлист.

«Алиса» теперь узнает пользователя на всех устройствах

Раньше, чтобы «Станции» и «ТВ Станции» запомнили голос, нужно было знакомиться с каждым устройством по отдельности. Теперь все проще: достаточно пройти процесс знакомства с одним из устройств, и «Алиса» предложит узнавать пользователя на всех остальных «Станциях» и «ТВ Станциях» в доме, подключенных к той же Wi-Fi сети.

Новые возможности смарт-функций на «ТВ Станциях»

Недавно впервые была показана смарт-функция – технология, упрощающая управление ТВ Станциями. Команды «Алисе» теперь можно давать произвольно, не подбирая слова под знакомые ей формулировки.

Это означает, что «Алиса» понимает даже те команды, которым ее не обучали ранее. Например, скажите: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится эта серия», — и «ТВ Станция» выключится по окончанию эпизода.

Кроме того, «Алиса» стала лучше понимать контекст того, что происходит на экране. Находясь в ленте рекомендаций, можно попросить «Алиса, оставь только фильмы с высоким рейтингом», или «Добавь в “Буду смотреть” первый фильм, а третий включи сейчас».

Смарт-функции уже доступны на всех «ТВ Станциях».

Современное искусство на экранах «ТВ Станций»

Теперь «ТВ Станции» украшают новые заставки, созданные с помощью технологии генерации изображений YandexART в опции «Алиса Про». В коллекции — пять уникальных работ, вдохновленных идеями Маргариты Пушкиной, основательницы ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Все под рукой

Теперь на главном экране «Станции Дуо Макс» можно мгновенно возвращаться к фильмам, сериалам и приложениям, которые смотрели или использовали недавно. Всего одно касание — и можно продолжить просмотр или открыть нужный сервис.

Поиск фильмов по онлайн кинотеатрам

Теперь можно искать нужные фильмы и сериалы прямо на «Дуо Макс», и он подскажет, в каком сервисе можно их посмотреть.

Гибкий поиск музыки

Искать музыку на «Станции Дуо Макс» стало возможно не только голосом, но и с помощью экранной клавиатуры. Находить нужные версии треков, альбомы и исполнителей — все это доступно на экране.

Рекомендации для всей семьи

Можно добавить профили членов своей семьи, и «Станция» будет подбирать персональные рекомендации для каждого.

Световые роли в приложении «Дом с Алисой»

Выключайте основной свет и оставляйте декоративный с помощью настройки «Назначение освещения» в приложении «Дом с Алисой». Выделите светодиодную ленту или другие устройства как «Декоративные», если не хотите, чтобы они реагировали на общие команды выключения света.

Декоративным светом можно управлять отдельно, используя команды «Алиса, включи/выключи декоративный свет».

Новый дизайн интерфейса «Чата с Алисой»

Чтобы общаться с «Алисой» и выполнять разные задачи на alice.yandex.ru было удобнее, дизайн чата стал интуитивнее. Например, появились визуальные акценты, которые помогают быстрее находить нужные чаты, переключаться между ними и лучше видеть дополнительные функции. Попробовать «Чат с Алисой», обновленный с учетом ваших пожеланий, уже можно на компьютере, планшете или телефоне.