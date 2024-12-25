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Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене»

«Дзен» и Mediascope запустили бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик. Медиа впервые увидят свои суммарные охваты на платформе — в «Новостях» и блогах. В основе инструмента лежит методология проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета. Методология репрезентирует всё население страны старше 12 лет.

Первыми пользователями бета-версии нового инструмента станут 30 крупнейших медиа в «Новостях». Позднее инструмент станет доступен всем СМИ, которые активно развиваются в «Дзене».

С новыми данными медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и «Новостей» пересекается. Благодаря этим данным СМИ смогут улучшить контентные стратегии и увеличить охваты на платформе.

«Мы рады представить новый инструмент, который поможет медиа оценить cвой потенциал в экосистеме «Дзена». Раньше СМИ видели цифры только по блогам, теперь они получат доступ и к статистике «Новостей». Больше не нужно пользоваться внешними счетчиками — вся аналитика по «Дзену» будет собрана в личном кабинете и верифицирована Mediascope», — сказал руководитель по работе с медиа в «Дзене» Иван Макаров.

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