«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горе Морозной

Отдохнуть на популярной камчатской горнолыжной базе «Гора Морозная» для абонентов «МегаФона» стало комфортнее. К началу сезона зимнего катания инженеры «МегаФона» расширили здесь телеком-сеть. Теперь любители спусков по снежным склонам могут воспользоваться устойчивой связью 4G на средней скорости 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый объект связи работает в нескольких диапазонах частот, что позволяет большему количеству посетителей одновременно выходить в Сеть. Связь доступна как на лыжных трассах, так и в кафе, зоне проката снаряжения и административных помещениях. Специалисты настроили оборудование так, чтобы устойчивость сигнала оставалась одинаковой как на улице, так и внутри зданий, а высокая интернет-скорость была стабильной даже в периоды наибольшей загрузки.

Горнолыжная база «Гора Морозная» находится недалеко от аэропорта «Елизово», это самый крупный центр зимнего катания в регионе. Во время спуска для профессионалов и любителей спорта здесь открываются завораживающие виды на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы. После обновления телеком-инфраструктуры лыжники и сноубордисты на более высоких интернет-скоростях могут вести прямые эфиры и стримы, слушать музыку, быстрее загружать фото и видеоконтент в социальные сети и делиться спортивными победами с друзьями.

Приезжая покататься на гору Морозная, посетители пользуются голосовой связью и мобильным интернетом. Данных, переданных абонентами в прошлом сезоне достаточно, чтобы безостановочно смотреть видео в Full HD-качестве ежедневно с января по сентябрь. Кроме камчатцев на Морозную приезжают лыжники из других регионов страны. Так в прошлом сезоне самый высокий трафик показали любители зимнего катания из Москвы и Московской области, на втором месте пользователи из Петербурга. Тройку по объему переданного трафика замыкают лыжники из Новосибирской области.

Среди дальневосточных райдеров центр «Гора Морозная» также популярен. Чаще всего камчатский снег выбирают приморцы, хабаровчане и жители Сахалина. Вместе с тем на горнолыжных склонах абоненты чаще всего пользуются мобильным интернетом в конце сезона. Обычно больше всего данных со смартфонов пользователи передают в марте.

«Современная мобильная связь играет важную роль в развитии туризма в регионе. Путешественники при необходимости с помощью мобильных устройств могут найти информацию о маршруте, достопримечательностях, посмотреть прогноз погоды или обратиться за помощью. В регионе мы активно расширяем сеть LTE в популярных местах отдыха, при этом максимально включаем в зону покрытия близлежащие территории. Так в результате улучшения качества 4G в центре «Гора Морозная» современная связь также стала доступна автомобилистам на дороге к городу Елизово, а также жителям коттеджного поселка», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.