МТС обеспечила современной связью «Беломорские петроглифы»

МТС запустила сеть LTE на территории знаменитого археологического комплекса «Беломорские петроглифы». Теперь высокоскоростной мобильный интернет и связь «четвертого поколения» будут доступны всем посетителям объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также гостям нового визит-центра, который планирует открыть свои двери для гостей в начале 2025 г.

Стабильная связь и интернет на высоких скоростях доступны на всей территории археологического комплекса, где находятся сами петроглифы, пешеходный маршрут к ним, беседки, стоянка и информационные стенды. Современные стандарты передачи данных доступны также и в новом визит-центре, где расположены гостиница, кафе, выставочный и конференц-залы. Сеть LTE предоставляет абонентам доступ к технологии высококачественной голосовой связи VoLTE, которая обеспечивает реалистичное звучание голоса и моментальное соединение.

Кроме того, в зоне покрытия сети МТС располагаются объекты сопутствующей инфраструктуры: отопительная котельная, комплектная трансформаторная подстанция, насосная станция хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, резервуары запаса питьевой воды и резервуары воды для пожаротушения, канализационные очистные сооружения и локальные очистные сооружения дождевого стока. Это даёт возможность в дальнейшем внедрять различные решения на базе интернета вещей с целью автоматизации процессов.

«Кемско-Беломорская агломерация обладает высоким туристическим потенциалом. Уже сейчас, анализируя данные Big Data МТС, мы видим, что интерес к этой части республики растёт с каждым годом, а учитывая грандиозные планы по развитию этой территории, тенденция определённо сохранится. Беломорские петроглифы – один из ключевых объектов притяжения в северной части региона. Уверен, что открытие современного визит-центра позволит гостям составлять удобные маршруты, а наличие качественного покрытия сети МТС – делиться впечатлениями в режиме онлайн», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.