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МТС улучшила связь на Мытищинской хорде

МТС улучшила связь на новой автотрассе Подмосковья – Мытищинской хорде, движение по которой открылось 17 декабря. На новой региональной автомагистрали обеспечено полное покрытие мобильной связью и доступ к скоростному интернету до 150 Мбит/с.

Новая 16-километровая четырехполосная трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе и обеспечила съезды на Осташковское и Пироговское шоссе, что должно разгрузить северный участок МКАД на 20%.

МТС установила вдоль новой дороги дополнительное оборудование и перенастроила действующие базовые станции на прилегающей территории из стандартов 3G в LTE. Это обеспечило устойчивое и стабильное покрытие вдоль всей новой автомагистрали, включая 11 мостов и шесть транспортных развязок. В результате покрытие сети стандарта LTE на новой дороге достигло 96%, средняя скорость мобильного интернета составила 40 Мбит/с, максимальная – 150 Мбит/с.

«Транспортное обеспечение в мегаполисах всегда играет важную роль. Мы стараемся максимально эффективно использовать свои ресурсы, чтобы обеспечить бесшовное покрытие и стабильную связь на всех транспортных магистралях Московской агломерации, чтобы наши абоненты могли свободно общаться и пользоваться интернетом не только в любой точке региона, но и находясь в пути», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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