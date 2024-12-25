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МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края

МТС продолжает масштабную модернизацию сети мобильной связи в Красноярском крае. В результате проведенных работ емкость сети и скорость передачи данных выросла в Назарово, Лесосибирске, Сосновоборске и других малых городах региона. Сеть LTE была запущена на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила 4G в Назарово — в районе улиц Суворова, Чехова, Арбузова, микрорайонов Строителей и Бор, где располагаются школы, техникумы, больницы, многофункциональные центры, магазины и автобазы. Качество связи также улучшилось в Лесосибирске — в районе улиц Енисейская, Горького, Восточная и Промышленная, в окрестностях жилых домов, промышленных и логистических компаний, речного порта, дома культуры и кадетского корпуса. МТС также точечно расширила сеть в жилых массивах Сосновоборска, Железногорска, Кодинска, Боготола, Артемовска, Уяра, Ачинска и поселка Дубинино, входящего в городской округ Шарыпово.

МТС покрыла LTE-сетью 66 км федеральной трассы «Енисей», следующей от Красноярска через республики Хакасия и Тыва к государственной границе с Монголией. Изменения заметят грузоперевозчики, автомобилисты и пассажиры общественного транспорта, которые едут через участок в 25 км от Дивногорска транзитом. Более того, специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование на 57-м км автодороги «Богучаны-Кодинск», на подъезде к поселку Невонка, а также на 22 км автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое».

«К предстоящим новогодним праздникам мы позаботились о цифровом комфорте наших абонентов, которые проведут каникулы в малых городах Красноярского края. Мы не только обновили телеком-инфраструктуру в десяти населенных пунктах региона, но и усилили сеть на важных дорожных артериях на пути к ним, ведь связь в дороге — это, прежде всего, безопасность и комфорт. Встречая 2025 год, местные жители и гости смогут не только выкладывать праздничные фото и видео в соцсети, но и звонить в мессенджерах с поздравлениями родным и близким», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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