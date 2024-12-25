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МТС в Кировской области запустит отечественные базовые станции

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В Кировской области МТС запустит семь базовых станций российского производства в начале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 г. будут подключены ещё 1000 базовых станций «ИРТЕЯ» по всей стране.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи"», – сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«В начале следующего года в Кировской области новое оборудование будет запущено в Котельничском, Лузском, Опаринском, Омутнинском и Верхнекамском районах. Так, наш регион остаётся площадкой для тестирования и внедрения инноваций. Уверен, что этот проект даст большой импульс для дальнейшего развития телеком-отрасли в нашей стране», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Базовые станции будут установлены в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей.

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