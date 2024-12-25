МТС включила LTE в отдаленном селе Усун Верхневилюйского улуса

МТС объявляет о запуске сети LTE в селе Усун Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Около 800 жителей населенного пункта получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Усуна на территории всего села — на жилых улицах, в частности Чиряева, Степанова, Ойунского, Молодежной и других. Сеть покрывает и общественно-значимые места, в том числе внутри зданий, такие как Дом культуры, среднюю общеобразовательную школу, учреждения здравоохранения и торговли, животноводческое хозяйство «1 Кулятский», проселочную дорогу, а также часть автодороги федерального значения «Эдьигээн».

«Село Усун расположен в 140 км от улусного центра — города Вилюйск. Жителям таких отдаленных и труднодоступных мест особенно важно иметь доступ к голосовой связи и интернету. С появлением сети LTE от МТС сельчане смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, такими как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, а жители, ведущие сельскохозяйственную деятельность, – смотреть лайфхаки и фильмы про животноводство и земледелие», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.