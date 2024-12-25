МТС запустит в Нижегородской области отечественные базовые станции в 2025 году

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В I квартале 2025 г. МТС запустит пять станций «ИРТЕЯ» в Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До конца 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

Первые базовые станции российского производства будут запущены в Нижегородской области в населенных пунктах: Навашинский городской округ, городской округ город Бор, Уренский район и Краснобаковский район.

«Нижегородская область - один из лидеров по развитию технологий среди других регионов России. Здесь расположены крупные научные центры, университеты и инновационные компании. Столица региона уже много лет служит площадкой для тестирования и внедрения новых цифровых технологий. Запуск первых отечественных базовых станций «ИРТЕЯ» в Нижегородской области — это значимый шаг к импортозамещению и укреплению технологического суверенитета региона», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах.