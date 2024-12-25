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Пять тысячелетий за год проехали пользователи сервиса «Максим»

Мы садимся в такси, едем в среднем 14 минут, и вот мы на месте. Сколько времени и километров составили все поездки в 2024 г., подсчитали аналитики сервиса заказа такси «Максим». 1,5 млрд км проехали водители и пассажиры с сервисом «Максим» в России. Это как 13 раз съездить до Марса и обратно или 36 тыс. раз вокруг экватора Земли. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Максим».

380 млн ким, или 26% от общей длины поездок, пользователи сервиса проехали по междугородним маршрутам. 11 млн поездок было с детьми. 816 тыс. животных перевезли в такси. 3,8 млн доставок выполнили курьеры сервиса.

47 млн часов всего провели в дороге пользователи сервиса «Максим» в 2024 г. Суммарно это 5,4 тыс. лет.

Что такое пять тысячелетий? Примерно пять тыс. лет назад люди изобрели колесницу, одомашнили верблюдов и стали писать на папирусе. А сегодня это комфортабельные автомобили, сотня лошадей под капотом и мобильное приложение в смартфоне с технологиями искусственного интеллекта.

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