«Яндекс Маркет» выяснил, какие цели россияне ставят в новогоднюю ночь

«Яндекс Маркет» провел опрос и узнал, какие желания россияне загадывают на Новый год и что они делают для достижения своих целей. В 2025 г. половина опрошенных (49%) хотят начать вести здоровый образ жизни. Например, заняться спортом (16%), ввести полезную привычку (12%) или похудеть (8%). Среди других популярных целей — саморазвитие. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Каждый пятый респондент (20%) планирует больше учиться: например, начать читать книги, пройти онлайн-курсы или выучить иностранный язык. Еще 18% опрошенных хотят стать финансово успешными, а 7% — сделать ремонт в доме.

Большинство россиян стремятся реализовать свои цели сразу — 62% опрошенных планируют ввести изменения в свою жизнь уже в январе. 19% из них хотят сделать это в первых числах месяца. Поэтому в январе 2025 г. может вырасти спрос на книги, товары для здорового образа жизни и ремонта. Например, статистика «Маркета» за 2024 г. показала, что в январе спрос на бумажные книги и обучающие материалы вырос в пять раз, на товары для организации рабочего пространства — в 2,7 раза, на диетическое питание — в 2,2 раза, на спортивную одежду — в 2,4 раза, на сантехнику и отделочные материалы — в 2 раза, а на тренажеры и фитнес-товары — в 1,4 раза. В этом году тоже ожидается рост спроса на эти товары.

Чтобы достичь своих целей, россияне чаще всего (49%) мысленно проговаривают их под бой курантов. Некоторые также озвучивают свое желание в полночь, зажигают свечи при загадывании и поджигают бумажки с написанными целями ― такие способы выбирают по 12% россиян.

Исследование основано на данных опроса 1348 россиян из 17 регионов России в возрасте от 18 лет, а также на данных аналитики «Яндекс Маркета».