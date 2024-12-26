AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57%

По данным аналитиков AppMetrica, в 2024 г. жители России начали чаще совершать покупки в мобильных приложениях. Больше всего увеличилась выручка приложений в аптечном-ретейле — в два раза. Выручка приложений брендов в сегменте FoodRetail выросла на 86%, магазинов одежды, обуви и аксессуаров — на 80%, а мебели и DIY- товаров — на 76%. Уверенный рост также показали FMCG-ретейлеры (+26%) и бренды бытовой техники и электроники (+16%).

Динамика пользовательской активности

Россияне стали значительно чаще интересоваться товарами в мобильных приложениях. Существенный рост среднего ежемесячного числа просмотров товаров на пользователя показали приложения аптек (+66%). На 35% увеличилась активность пользователей в приложениях брендов мебели и DIY-товаров и на 27% — в магазинах косметики и товаров ухода за собой.

Покупательское поведение

Выросло и среднее число товаров в корзине потребителя. Например, в приложениях ресторанов и магазинов продуктов питания, а также брендов одежды, обуви и аксессуаров количество позиций увеличилось более чем на треть. В сервисах аптек корзина выросла на 32%, а в магазинах мебели и DIY-товаров на 15%.

Кроме того, в некоторых категориях россияне начали не только покупать больше товаров, но и делать это чаще, чем в прошлом году. Так в 2024 г. пользователи заходили в приложения магазинов косметики и средств для ухода на 33% чаще. А в приложения магазинов бытовой техники и электроники — на 23%.

При этом увеличилось и время, которое россияне проводят в приложениях e-commerce брендов. В магазинах бытовой техники и электроники показатель Time Spent вырос на 53%, в магазинах косметики — на 46%, мебели и DIY- товаров — на 38%, а в сервисах аптек — на 20%.

Показатель вовлеченности

Sticky Factor — показатель, который отражает то, как часто пользователи возвращаются в приложение — тоже вырос. В сегменте бытовой техники и электроники он увеличился с 21% до 26%, в аптечном-ретейле — с 16% до 19%, а в категории красоты и ухода за собой — с 18% до 21%. Это является косвенным показателем того, что покупатели формируют привычку регулярно совершать покупки через приложения.

«Аналитика становится ключевым инструментом для развития e-commerce приложений. Она позволяет изучить поведение пользователя на каждом этапе взаимодействия с брендом: от загрузки приложения до совершения покупки. Так компании видят, как растет их активная аудитория, как пользователи взаимодействуют с приложениями и с разными разделами внутри. На основе этой информации они выявляют сложные места в пути пользователя и улучшают его. И кроме того, используют данные для корректировки маркетинговой стратегии. Например, определяют оптимальный баланс между привлечением новой аудитории и реактивацией существующих пользователей. А также сегментируют аудиторию для более персонализированного подхода в маркетинговых активностях», — сказал Даниил Восторгов, руководитель платформы продуктовой аналитики и маркетинга AppMetrica.

В исследовании использованы агрегированные данные собственных приложений e-commerce брендов за исключением маркетплейсов, подключенных к AppMetrica. Период: январь-ноябрь 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. География: Россия. В выборку вошли приложения из категорий FoodRetail, FMCG, Fashion, Beauty, БТиЭ, «Аптеки», «Мебель» и DIY.