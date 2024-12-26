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Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом

Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») представляет десктоп-клиент CommuniGate Pro для операционной системы Windows. Клиент полностью написан с нуля и доступен бесплатно для пользователей в рамках MVP. Об этом CNews сообщили представители «СБК».

«Хочется подчеркнуть, что MVP — это не просто понятие минимально жизнеспособного продукта, часто воспринимаемого как продукт с недоработанными функциями. Это стратегия разработки с фокусом на создание пусть с ограниченным функционалом, но абсолютно рабочей версии продукта, достаточной для проверки его на рынке», - сказал product owner Дмитрий Савицкий.

Клиент CommuniGate Pro под Windows представляет собой публичную бета-версию, которую пользователи могут оценить уже сейчас.

«В клиенте уже есть все основные функции по работе с почтой и календарем. Команда разработки CommuniGate Pro ежедневно продолжает работать над улучшением продукта. Планируем расширить функционал и добавить совсем новые возможности, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных пользователей», - отметил директор по разработке CommuniGate Pro Борис Моисеев.

Одним из ключевых нововведений является пользовательский интерфейс. Разработчики уделили особое внимание, чтобы сделать его более интуитивно понятным и удобным для пользователей. Дизайн интерфейса максимально повторяет новый дизайн веб-клиента, который был совсем недавно представлен в версии 6.3.39, но новый десктоп-клиент разработан абсолютно независимо от веб-клиента, что позволяет максимально использовать его автономность.

Особенности нового интерфейса: интуитивно понятный - новый интерфейс разработан таким образом, чтобы пользователи могли легко находить нужные функции и инструменты; современный внешний вид - дизайн интерфейса выполнен с учетом современных трендов работы с пользовательским путем; согласованность с веб-клиентом: пользователи, которые уже знакомы с новым веб-клиентом, смогут быстро адаптироваться к десктоп-версии благодаря единому стилю элементов управления и навигации.

Технические подробности

Разработка клиента выполнена с использованием кросс-платформенной технологии Flutter. Это дает возможность максимально унифицировать код и позволяет параллельно развивать продукт для разных платформ. Это станет базой для выпуска мобильных приложений, так что новый функционал будет в дальнейшем появляться одновременно во всех версиях клиентского приложения.

Как попробовать новый клиент

Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro уже доступен для загрузки в разделе «Клиентские приложения» на сайте communigatepro.ru. Пользователи могут скачать его и оценить все обновленный интерфейс и интуитивно понятный дизайн.

Направить отзыв по работе с десктоп-клиентом можно по кнопке в верхнем правом углу экрана.

Версии десктоп-клиента CommuniGate Pro для операционных систем Linux и iOS находятся в стадии тестирования и будут доступны в ближайшее время.

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