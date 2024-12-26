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Для аккуратных водителей в «Драйве» начали действовать льготные условия по ущербу в ДТП

«Драйв» начал дополнительно стимулировать водителей каршеринга быть ответственнее и внимательнее на дорогах. Теперь для тех, кто водит авто аккуратно, действуют более выгодные условия по услуге «Полное спокойствие». С ней водители «Драйва» не платят за ущерб, причиненный машинам сервиса по их вине, даже если при наличии страхования его пришлось бы выплатить. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Раньше «Полное спокойствие» работало в тестовом режиме и было доступно только части пользователей. Теперь услугу может подключить любой водитель «Драйва», который проехал минимум 30 км и набрал рейтинг 42. Такой рейтинг считается минимумом аккуратного вождения и нужен для большинства дополнительных услуг в каршеринге —- например, для брони редких машин.

Услуга добавляет около 15% к стоимости минуты аренды. Для водителей с высоким рейтингом (от 96) доплата за «Полное спокойствие» обходится в среднем на треть дешевле. Подключить «Полное спокойствие» можно в карточке авто при бронировании.

Повысить рейтинг и получить более выгодные условия можно благодаря аккуратному вождению. В рейтинге учитываются ключевые факторы, влияющие на безопасность — например, резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. На данный момент больше 90% пользователей «Драйва» водят аккуратно.

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