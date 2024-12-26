Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные

Компания Hybrid, компания по разработке решений для интернет-рекламы, представила прогнозы по ключевым трендам, которые будут формировать digital-рынок в 2025 г. Среди главных направлений: развитие искусственного интеллекта, рост Connected TV, персонализация пользовательского опыта и усиление позиций метавселенных. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Искусственный интеллект и альянсы

Развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для корпораций с мощной вычислительной инфраструктурой. Однако небольшим компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными, придется объединяться в стратегические альянсы.

«Мы наблюдаем, как крупные бренды создают собственные экосистемы, где искусственный интеллект становится драйвером эффективности. В то же время партнерства между меньшими игроками позволяют им развивать уникальные продукты, опираясь на коллективные ресурсы», — отметил Дмитрий Федосеев, CEO Hybrid Russia & VP of Programmatic Worldwide.

Connected TV: новое слово в digital-рекламе

По оценкам Hybe (входит в состав AdTech экосистемы Hybrid), уже к 2025 г. четыре из десяти крупных брендов в России интегрируют Connected TV (CTV) в свои медиапланы. Connected TV (CTV) представляет собой рекламный видеоролик, показываемый на Smart TV с конечным QR-кодом для скачивания мобильного приложения. Эта технология объединяет элементы традиционной медийной рекламы с инструментами performance-маркетинга, что делает ее особенно привлекательной для брендов.

«CTV становится обязательным элементом digital-стратегий большинства крупных брендов. Этот формат не только охватывает широкую аудиторию, но и позволяет измерять такие метрики, как количество сканирований QR-кодов или установки приложений. Мы уверены, что Connected TV станет новым стандартом в рекламе», — сказала Яна Третьякова, COO Hybe.

Персонализация как основное ожидание аудитории

Персонализация остается одним из главных запросов современного потребителя. Пользователи хотят видеть уникальные предложения, адаптированные к их интересам.

«Люди больше не хотят быть «одним из многих» и ожидают индивидуального подхода на каждом этапе взаимодействия с брендом. Именно поэтому разработка инструмента, который позволяет пользователю вместо скучной карточки товара видеть персонализированный креатив - это основной запрос рынка. Этот подход позволит повысить конверсии ретаргетинговых и ремаркетинговых кампаний», — сказал Игорь Мацулевич, CMO Flamp.io.

Управление вниманием как залог успеха медийной рекламы в 2025 г.

В условиях высокой баннерной слепоты особенно актуальным становится вопрос, как управлять вниманием, чтобы креативы не остались незамеченными. Сегодня управление вниманием выходит на новый уровень благодаря интеграции ИИ. С помощью ИИ рекламные платформы способны адаптировать креативы под контент в режиме реального времени, что позволяет эффективнее взаимодействовать с пользователями.

«Видимые показы не равны увиденным. Именно поэтому управление вниманием становится ключевым трендом медийной рекламы, который будет развиваться в 2025 г. Мы в VOX используем ИИ-алгоритмы, фокусные плейсменты, нестандартные форматы и WOW-эффекты, чтобы сделать креативы максимально заметными и правильно выстроить воронку внимания. Также мы обязательно анализируем attention-метрики, которые позволяют понять, заметил ли пользователь креатив, и оцениваем эффективность рекламной кампании через призму brandformance-подхода, — сказала Наталия Фролова, CEO & Co-founder VOX, — Умение управлять вниманием — это будущее рекламных кампаний».

Метавселенные: рост на 40% к 2025 г.

По прогнозам, рынок метавселенных в России вырастет на 40% в 2025 г., что сделает этот сегмент неотъемлемой частью digital-рынка. Такие российские проекты, как Sense Tower, Voltep, Virtonex и Dexart, продолжают предлагать локализованные решения, конкурируя с мировыми лидерами. Масштабные ивенты с инфлюенсерами, концерты, шоу и презентации с участием глобальных звезд и инфлюенсеров топ-уровня станут обычной практикой для продвижения брендов в метавселенных.

«Метавселенные уже перестают быть нишевой историей и становятся полноценным сегментом digital рынка. Мы видим рост интереса брендов к интеграции в виртуальные пространства, а также переход к стандартным моделям закупки трафика, что упростит их продвижение. Сегодня трафик в метавселенных закупается по CPV (cost per visit). Однако уже через год ожидается переход на стандартную модель CPM (cost per mille), что упростит интеграцию брендов в виртуальные пространства», — сказал Владимир Ланцов, COO Hybrid Metaverse.