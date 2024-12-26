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К сезону новогодних путешествий МТС обновила цифровой гид по локальной кухне Сибири

МТС в преддверии зимних каникул обновила гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни. Теперь горожане и туристы, приезжающие на новогодние праздники в Красноярск, смогут открыть для себя новые заведения с популярными блюдами разных стран мира и сориентироваться в многообразии местной локальной кухни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В обновленный гастрономический гид вошли новые тематические подборки заведений Красноярска. Например, отмечены рестораны-обладатели премии Wheretoeat Siberia 2024, а также самые популярные, панорамные и итальянские заведения краевой столицы. Цифровой гид от МТС Travel теперь содержит рекомендации не только для гастрономического, но и барного туризма. Добавлены также актуальные специалитеты и полезные советы для путешественников — в частности, о выборе вкусных сувениров.

Из онлайн-гида туристы узнают, где в Красноярске попробовать пиццу на закваске из Неаполя, стейки из угольного хоспера, хинкали с тамбовским окороком и никири с мармеладом из перца. Гид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из краевой столицы — например, слабосоленую черемшу или маринованный папоротник. Новый раздел гастрономического гида «Афиша мероприятий» поможет не пропустить интересные гастрономические события — в частности, фестиваль ухи на берегу Енисея или фестиваль ужинов из локальных продуктов посреди тайги.

«За последние годы Красноярск не только укрепил позиции одного из центров делового туризма в Сибири, но и стал городом, куда все чаще приезжают гости со всей России — за новыми культурными, гастрономическими и иными впечатлениями. Мы увидели, насколько популярным становится Красноярск, и первыми создали гид по вкусным достопримечательностям и особенностям сибирской локальной кухни. Затем МТС Travel масштабировал этот опыт на всю страну — цифровые гиды появились в Калининграде, Приморье, Камчатке, Кирове, Самаре и Казани. Наш гид уже стал отличным помощником для туристов в планировании досуга и выборе интересных для посещения заведений», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

SMS-сообщение со ссылкой на гид приходит абонентам МТС в зонах, где сосредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гид доступен по прямой ссылке. В дополнение к уже имеющимся гидам путеводители по местной гастрономии от МТС Travel также планируется запустить в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге.

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